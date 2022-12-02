台北市長當選人蔣萬安因參選而辭立委，北市第3選區（中山、北松山）缺額將於明年1月8日補選，民進黨徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參戰，國民黨則徵召台北市議員王鴻薇出戰。對此，資深媒體人羅旺哲認為，這次補選關鍵，就是兩個字「團結」。

羅旺哲今(2)日在臉書指出，落跑議員、舔唇農農等雙方爭議，可能不見得會是這次選舉勝負關鍵。他提到，因為是「補選」，因此投票率絕對不會比一般選舉高，使選舉回歸到藍、綠基本盤對決，而中間選民的投票意願較低。羅旺哲表示，這次補選關鍵，就是兩個字「團結」，藍、綠兩黨誰能團結催出基本盤，就能贏得這次立委補選。

羅旺哲提及，2019年台北第二選區的立委補選，當時投票率只有30.3%，對比2018年市長補選的65.9%投票率，直接對半少了一半，可見，補選投票率絕對不會比一般選舉高，尤其這次補選日期1月8號，時間點正好落在「跨年之後」、「農曆年之前」，這個時間點要促使中間選民投票，還真有點困難。

羅旺哲表示，這兩日看來，藍營不管是在網路上、還是媒體上，意見領袖紛紛發文相挺，有展現出「團結氣氛」。綠營部分，吳怡農似乎還是受到黨內選後敗選氣氛影響，而這次參選背後，或許也牽動到黨內派系勢力消長，所以感覺得出來，不少綠營意見領袖，態度較保守。羅旺哲認為，勝負關鍵就在於「團結」。