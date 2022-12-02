2023台南古都國際半程馬拉松將延長報名。（台南市體育局提供／曹婷婷台南傳真）

防疫鬆綁，2023台南古都國際半程馬拉松將於明年3月5日登場，原訂報名至12月1日截止，為響應全國跑友熱烈支持，台南市體育局今天表示，5日起至20日再度釋放名額，開放報名，鼓勵全國跑友不要錯過明年春天南台灣壓軸的馬拉松盛事。

台南市長黃偉哲表示，台南古都國際半程馬拉松獲IAAF（世界田徑總會）、AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）國際認證的城市半程馬拉松，近年來，每次賽事都吸引超過萬名跑友共襄盛舉，各地跑友齊聚台南一同賞古蹟、吃美食，跑出健康，體驗古都的熱情魅力。

黃偉哲表示，2023年全國運動會在台南登場，這是南市睽違16年後，再度承辦全國運動會，2023台南古都國際半程馬拉松也特別邀請2021年全國運動會馬拉松項目金牌選手，同時也是南市在地長跑好手吳睿恩擔任活動代言人，吳睿恩在2022古都半程馬拉松賽事半程馬拉松組勇奪第3名，這次將瞄準力拼金牌佳績。

體育局長陳良乾表示，古都半程馬拉松賽事將於明年3月5日登場，分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）3個組別，貼心規畫專業配速員、豐盛美食補給、專業救護團隊與熱情加油團，並為響應環保政策措施，賽事成績證書、完賽證明及選手手冊改用電子檔提供選手自行下載，不管是想挑戰極限或力拚高額獎金，還是要輕鬆跑漫遊台南，都歡迎。

古都半程馬拉松是全台古蹟、歷史建築及文化景點密度最高的賽道，賽道沿線經過司法博物館（原台南地方法院）、南美館2館、原台南神社事務所（忠義國小圖書館）、孔廟文化園區、原台南愛國婦人會館、台灣府城大南門、原台南市長官邸、安平港、漁光島、億載金城、林默娘公園、港濱歷史公園、札哈木原住民公園、大魚的祝福及台南運河等景點，最讓跑友津津樂道的是，賽道補給站還提供美味澎湃小吃，讓跑友跑累了，還能品嘗美食。