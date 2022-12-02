美國總統拜登和法國總統馬克宏今天在白宮就烏克蘭議題展現出團結一致的陣線，拜登還說，若俄羅斯總統蒲亭有意結束入侵行動，他願意與蒲亭對話。

路透社報導，自從蒲亭（Vladimir Putin）今年2月揮軍入侵烏克蘭以來，拜登一直拒絕與蒲亭對話，馬克宏（Emmanuel Macron）與蒲亭的溝通管道則始終保持暢通。

拜登在與馬克宏召開的記者會上說：「容我謹慎選擇我的遣詞用字。若蒲亭真的有意決定想辦法結束這場戰爭，那麼我準備好和他對話。他目前還沒做到。」

但拜登說，他只會在與北大西洋公約組織（NATO）盟國協商後才會這麼做，且不會做出任何有損烏克蘭利益的事。他說：「我不會自顧自地行動。」

馬克宏則表示，他會持續與蒲亭對話，以「試著防止局勢惡化，並取得某些非常具體的結果」，例如核電廠的安全性。

拜登自2021年初就任總統以來，首度接待馬克宏的國是訪問。除了承諾力挺烏克蘭之外，兩位領袖也在白宮橢圓形辦公室對談，試圖緩解一些經濟緊張局勢。

拜登向馬克宏承諾會針對美國國會今年通過的法案做出改變；歐洲國家擔心這項旨在促進美國可再生能源及半導體產業的新法會傷害歐洲各國經濟。拜登說，法案存在「瑕疵」，但可以解決。

馬克宏說，重要的是，美國和歐洲盟友「重新同步」彼此的做法。

拜登與馬克宏會談後發布共同聲明表示，兩人會致力要俄羅斯「為其正規武裝部隊及代理人在烏克蘭犯下且被廣泛記錄的暴行和戰爭罪行」負責。

兩人也矢言就雙方共同關切議題進行協調，包括「中國對尊重人權等基於規則的國際秩序所構成的挑戰，並在氣候變化等重要的全球議題上與中國合作」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111202