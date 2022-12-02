新竹縣中山國小、關西國小為成軍歷史悠久的少棒隊，今年參加2022年第9屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組，兩校在冠軍戰「自己人打自己人」，上演精采內戰，將冠亞軍一次收羅帶回新竹縣。關西國中則在冠軍戰中飲恨，拿下下亞軍。縣長楊文科表示肯定選手努力，也感謝教練付出，幫助孩子勇敢追夢。

中信盃全國棒球錦標賽上月底順利在屏東落幕，新竹縣選手表現出色，一共抱回3項大獎，中山國小與關西國小分別在少棒組奪下冠、亞軍，關西國中則在青少棒組拿下亞軍，將榮耀留在竹縣。

新竹縣中山國小、關西國小少棒隊持成軍歷史悠久，擁有優秀實力。教育局指出，今年中信盃少棒組冠軍戰，中山國小、關西國小一路激戰至冠軍賽對決，上演精彩內戰。冠軍戰賽事由中山國小先發投手羅浩翰完投壓制關西國小之下，帶領球隊以4比3獲勝。這是中山國小繼2017年後，相隔5年再度抱回中信盃少棒冠軍，也是該隊第2座金盃。關西國小雖以1分惜敗自己人，但能在眾多學校中奮戰到最後，也值得鼓勵。

教育局表示，關西國中在去年中信盃青少棒組中奪得冠軍，今年依然火力全開，經過3天激戰，最終飲恨拿下亞軍，其中趙錫安選手拿下此次賽事中的投手獎。

少棒組個人獎部分，由中山國小羅浩翰選手獲打擊獎、關西國小林俊熙選手獲打點王、中山國小張擎選手獲投手獎、關西國小涂宥靖選手獲3振王、中山國小羅盛為選手獲最佳美技獎、中山國小傅易聖選手獲總冠軍MVP、中山國小蔡育勝教練獲最佳教練獎。

楊文科表示，在全國數支傳統勁旅都投入激戰的中信盃，恭喜關西國中、中山國小、關西國小脫穎而出奪得佳績，將冠、亞軍都帶回新竹縣，實在不簡單，除肯定選手為縣爭光的努力，也要感謝教練們對選手的指導與付出，幫助孩子勇敢追夢。