今增14019例本土個案、62例境外移入個案；此外，確診案例中增加了29人死亡。中央流行疫情指揮中心表示，今日新增的病例數較上周五少119例，減少0.8％。另外，連江縣上月24日出現久違的本土個案「清零」，相隔8天，今天也沒有新增本土個案，再度清零。

今增14,019例本土，為6,251例男性、7,759例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,166例)，臺中市(1,925例)，高雄市(1,758例)，桃園市(1,549例)，臺北市(1,232例)，臺南市(1,085例)，彰化縣(840例)，屏東縣(447例)，新竹縣(430例)，雲林縣(398例)，苗栗縣(391例)，新竹市(381例)，南投縣(249例)，宜蘭縣(229例)，嘉義縣(221例)，花蓮縣(192例)，基隆市(167例)，嘉義市(143例)，臺東縣(129例)，金門縣(58例)，澎湖縣(29例)。

今日新增29例死亡，為17例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月29日至11月28日，死亡日期介於11月22日至11月29日。

今增62例境外，為35例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自英國及韓國(各2例)，日本、美國及馬來西亞(各1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日期介於11月3日至11月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,343,081例確診，分別為37,832例境外移入、8,305,195例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,416例死亡，其中14,399例本土；另17例為境外移入。