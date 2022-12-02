今年以來，車用原物料不僅缺料嚴重，且鋼材、晶片、電池等重要零組件價格仍持續上漲，再加上人力、運輸物流等費用堆疊之下，使得造車成本大幅攀升。和泰車(2207)表示，日本原廠已無法完全吸收多重變數及壓力，故調整下列車款自2023年1月1日(含)起生產之價格，平均漲幅為2%。

和泰車各車種調整後建議售價，COROLLA ALTIS車款漲1.5-1.6萬元，漲幅達1.8%-2.1%；COROLLA ALTIS HYBRID車款漲1.5-1.6萬元，漲幅達1.7%-1.9%；COROLLA CROSS車款漲1.5-1.6萬元，漲幅1.7%-2%；COROLLA CROSS HYBRID車款漲-1.6萬元，漲幅1.5-1.8%；SIENTA車款漲1.5-2萬元，漲幅2.1-2.3%；YASIS、VIOS車款漲1萬元，漲幅1.4-1.8%；CAMRY、CAMRY HYBRIS車款漲2.6-3.1萬元，漲幅2.6-2.8%；COROLLA SPORT車款漲2.4萬元，漲幅2.5-2.7%；HILUX車款漲5萬元，漲幅3.3%；C-HR車款漲3.1萬元，漲幅2.8-3.1%；PRADO車款漲10萬元，漲幅3.5-4.1%；RAV4車款漲3.1-4.1萬元，漲幅3.1-3.4%；GR SUPRA車款漲11萬元，漲幅4.2-4.3%。

和泰車今年年初漲一波但並未漲足，九月中下旬和泰車再度啟動漲價，當時宣布漲價的五車款主要是接單已多但交期較長的車款，漲幅不算小，總經理蘇純興日前也說明，預計上次沒調的各車款這次恐都會調，意謂各車款都會漲價。

周五即發出消息，將於明年調漲各車種，蘇純興也提到，已有跟原廠協調將調漲幅度縮小，更提醒，早點下訂單，早訂早拿到車。