「2022台灣醫療科技展」如火如荼開展中，遠傳(4904)攜手亞東紀念醫院，以「5G科技、醫療更靠近」為主題參展，以自主開發的5G遠距診療平台為核心，展示5G遠距診療、5G緊急救護、5G居家照護等領域共十餘項已落地的智慧醫療創新應用，在生技醫療產業人士與參觀民眾面前完整呈現醫療新樣貌。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）研發量能，推出5G遠距診療服務，將醫療資源帶進偏鄉、離島，運用於救護車緊急醫療領域，更布局至遠距健康諮詢、居家長照領域，建構完整醫療照護網；同時也感謝行政院補助「5G網路建設計畫」使5G建設能夠加速、加量，並在數位發展部的支持下，打造5G創新發展環境，實現民眾有感的5G智慧醫療應用。

由遠傳自主開發的5G遠距診療平台，是今年展出四大領域智慧醫療創新應用的核心。平台可完整串聯醫療機構服務流程，包括醫療院所診表與掛號機制、支援虛擬健保卡與醫事機構「三卡認證」、病歷與影像上傳、健保申報，涵蓋了醫院端與民眾端看診的前、中、後各個環節。

5G遠距診療平台能協助診所、各級醫院迅速部署通訊門診服務，疫情期間亦曾協助多家醫院導入；並且能依醫療機構的需求，透過平台提供民眾更多元的自費諮詢服務，亦能協助醫療院所透過平台提供跨國的遠距診療服務。

在實際運用上，遠傳協助亞東紀念醫院於疫情期間開設27個專科通訊門診，並延伸至居家端的視訊門診服務；亞東紀念醫院更利用此雲端平台，為待在海外的國人提供VIP遠距諮詢服務，從今年年中上線至今，服務範圍已涵蓋日本、新加坡、香港等旅居在外的國人，將醫院的服務量能擴大至國際。

另外，結合5G與數位孿生(Digital Twin)技術，亞東紀念醫院亦展出「5G智慧診療3D投影」，將電腦斷層轉換為3D模型，並以金字塔全息投影技術應用於病況說明或遠端教學場域，目前已實際運用在耳鼻喉科門診。