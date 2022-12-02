美國新聞媒體昨天（週四）引用了一位不具名消息人士報導稱，法國非正式地承認，由於武器庫存減少，所以它無法再向烏克蘭提供更多的武器，但承諾將繼續以其他方式幫助基輔。
據美國政治新聞媒體《政客》（Politico）1日《布魯塞爾劇本》（Brussel Playbook）報導，內容談到：「法國非正式的承認，由於他們自己的庫存供應狀況，他們已經無法向烏克蘭提供更多的武器，」但補充說，巴黎希望用「民生援助」來彌補。
先前就已經有報道稱，大多數北約成員國也已經用完了可提供給烏克蘭的武器裝備。作為彌補軍事援助不足，而多做努力的一部分，法國正尋求在本月籌辦一場 「烏克蘭復原力會議」（conference for Ukrainian resilience）。
此前，西方領導人發誓要幫助基輔度過這個冬天，一些國家準備了從毛毯到發電機的所有東西。而上個月，《紐約時報》報道說，在用武器裝備支持烏克蘭方面，一些較小的北約成員「已經用盡了它們的潛力」，該集團30個成員中至少有20個顯然「相當疲憊」當時，該報稱，只有「較大的盟國」，包括法國、德國和意大利可以維持或增加武器運輸。
法國曾被多次指責沒有向基輔提供足夠的安全援助。根據基爾經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）提供的資料來看，巴黎在軍事援助方面排名第8，遠遠落後於美國、英國、德國和波蘭，只承諾了2.2億歐元（僅新台幣70.2億元）。
針對這些批評，上個月法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）宣佈，巴黎將向基輔提供2套多管火箭系統，同時確認交付2套「響尾蛇」（Crotale NG）防空飛彈系統。他還表示，他們正在研究烏克蘭提出的雷達需求以防禦俄羅斯飛彈打擊。在此之前，法國還提供了烏克蘭一批凱撒自行榴彈炮、米蘭（MILAN）反坦克飛彈和其他軍事裝備。
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