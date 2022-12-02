美國新聞媒體昨天（週四）引用了一位不具名消息人士報導稱，法國非正式地承認，由於武器庫存減少，所以它無法再向烏克蘭提供更多的武器，但承諾將繼續以其他方式幫助基輔。

據美國政治新聞媒體《政客》（Politico）1日《布魯塞爾劇本》（Brussel Playbook）報導，內容談到：「法國非正式的承認，由於他們自己的庫存供應狀況，他們已經無法向烏克蘭提供更多的武器，」但補充說，巴黎希望用「民生援助」來彌補。

先前就已經有報道稱，大多數北約成員國也已經用完了可提供給烏克蘭的武器裝備。作為彌補軍事援助不足，而多做努力的一部分，法國正尋求在本月籌辦一場 「烏克蘭復原力會議」（conference for Ukrainian resilience）。

Weapons for #Ukraine: Off the record, the French admit they can’t give more weapons to Ukraine due to the state of their own supplies, but Paris hopes to make up for it with civilian aid, by organizing a conference for Ukrainian resilience this month.https://t.co/V1UO334bGY — Lucas Webber (@LucasADWebber) December 1, 2022

此前，西方領導人發誓要幫助基輔度過這個冬天，一些國家準備了從毛毯到發電機的所有東西。而上個月，《紐約時報》報道說，在用武器裝備支持烏克蘭方面，一些較小的北約成員「已經用盡了它們的潛力」，該集團30個成員中至少有20個顯然「相當疲憊」當時，該報稱，只有「較大的盟國」，包括法國、德國和意大利可以維持或增加武器運輸。

法國曾被多次指責沒有向基輔提供足夠的安全援助。根據基爾經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）提供的資料來看，巴黎在軍事援助方面排名第8，遠遠落後於美國、英國、德國和波蘭，只承諾了2.2億歐元（僅新台幣70.2億元）。

針對這些批評，上個月法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）宣佈，巴黎將向基輔提供2套多管火箭系統，同時確認交付2套「響尾蛇」（Crotale NG）防空飛彈系統。他還表示，他們正在研究烏克蘭提出的雷達需求以防禦俄羅斯飛彈打擊。在此之前，法國還提供了烏克蘭一批凱撒自行榴彈炮、米蘭（MILAN）反坦克飛彈和其他軍事裝備。