第23屆Click金手指獎頒獎典禮於11月圓滿落幕。為獎勵本年度在數位產業界有傑出事蹟及貢獻者，所設置的「2022金手指年度人物獎」由傑思·愛德威集團創辦人暨執行長楊佳燊獲得。

頒獎典禮上，楊佳燊執行長回顧入行的27年，他心裡充滿感恩。從9年的廣告AE到後來自己創業，一路以來，在網路數位新創圈已經18年了。楊佳燊表示：「感謝旺旺中時媒體集團第23屆金手指『年度人物獎』對我的肯定，能夠在業界先進的評選中脫穎而出站在舞台上，要感謝身邊曾經提攜、幫助過我的所有人，以及一起打拼的傑思·愛德威同仁。很幸運在數位產業爆炸發展的年代能夠參與其中，這個獎項雖然是頒給我個人，但同時也是給數位產業的每一個人。未來我們還是會持續跟產業界的朋友們一起打群架，一起創造趨勢，一起創造共好。謝謝大家！」

楊佳燊執行長(左)上台領取金手指年度人物奬。（圖／金手指獎提供）

楊佳燊於2005年創立傑思媒體，2012年開始提供全方位整合行銷服務，2020年併購邁圈廣告與結盟數據科技專家愛酷智能。Jason對於市場深具前瞻遠見且適時掌握趨勢，極力打造以MAdTech為核心的廣告行銷生態圈，為品牌客戶提供全整合Marketing Total Solution。2019至2022年於疫情期間領導有方，帶領全公司員工逆勢成長，年營收平均成長34%，最高成長近200%，更於2022年榮獲財政部臺北國稅局頒發111年績優營業人！

因應時代趨勢，2020年楊佳燊偕同團隊建置了官方Podcast頻道「Jason好好聊」，邀請各大產業專業人士分享對談，上架第三天獲得台灣區商業類排名前50大，創立至今集數已更新85集。此外，他也積極參與公共事務，曾擔任TMA台北市數位行銷經營協會理事長，2022年當選ADC財團法人中華民國傳媒稽核認證會董事長，為產業復甦促進營業交流。

Click金手指獎今年度奬得奬作品已於官網中開放查詢及賞析，對今年度奬項作品案例有興趣的可以查詢2022年度獲奬作品。