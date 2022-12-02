由中鋼及工研院共同打造的全台首座「鋼化聯產」先導工場2日正式揭牌，鋼化聯產結合碳捕捉再利用技術，捕捉中鋼製程中的二氧化碳分離、純化，製成甲醇等化學品，減少進口碳原料，預估年減碳量達4900噸，未來更規畫將與化工業合作成立「鋼化聯盟｣，並展開「示範工場」，共同成立碳循環經濟園區，預估年減碳量可達290萬噸。

經濟部宣布，國內首次結合鋼鐵業及化工業碳捕捉再利用「跨業合作」計畫有成。中鋼公司投資2億元建置全台首座「鋼化聯產」先導工場，2日上午舉辦揭牌儀式，經濟部長王美花、中鋼董事長翁朝棟、工研院院長劉文雄、高市府經發局長廖泰翔等人皆共同出席揭牌典禮。

王美花表示，全球已超過 130 個國家宣示淨零碳排目標，各國或區域經濟體將實施碳關稅制約碳排放，實現淨零目標需要產、學、研各界與政府攜手努力，而採取「先大後小」、「以大帶小」的模式推動「鋼化聯產」先導工場，展現國內強大的減碳企圖心與行動力。

翁朝棟指出，「鋼化聯產」是中鋼公司邁向2050年碳中和的重要關鍵路徑之一。鋼化聯產將以三階段推進，第一階段為建立「實驗室及先導工場」，結合工研院技術進行合成化學品的應用技術研發及驗證，預估年減碳量可達4900噸，第二階段將攜手化工業建起可實際商業化生產化學品的｢示範工場」，每年達到實質減排24萬公噸，第三階段，則期望在國家減碳策略推進下，共同促成「新材料循環產業園區」，攜手各行業建立起碳循環產業聚落，年減碳量預計可達到290萬噸。

在經濟部技術處支持下，工研院與中鋼共同驗證二氧化碳捕獲純化系統、自主觸媒與製程轉化化學品系統、電解水產氫系統等3項技術。透過「二氧化碳捕獲純化系統」捕捉中鋼製程中所產生的二氧化碳氣體，隨後加以分離、純化，再透過「自主觸媒與製程轉化化學品系統」及「電解水產氫系統」，製成甲醇、甲烷等綠色化學品，成為下游化工廠低碳化學品基礎原料，取代國外輸入的化工原料，除可提升成本競爭力，也同時協助台灣邁向淨零永續目標。