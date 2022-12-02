監視器拍下嫌犯犯案過程。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

邱嫌先把白色機車噴成黑色後犯案，隨後又將車噴回白色。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

車子好端端停在路邊，車窗卻遭人砸破，擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，明明就沒有與人結怨，到底為何會被砸車。事發在高雄小港區，警方獲報後擴大調閱監視器，鎖定1名邱姓嫌犯，原來他曾與住家旁的鷹架工人發生糾紛，邱嫌看到鷹架工曾開同款車來到案發地，為了洩憤先將車換色，並持榔頭砸車，未料根本就是弄錯對象。

日前有民眾指出，自家小客車車於11日28日停在高雄市小港區松富街時，卻無端遭人砸破前擋風玻璃以及左側2面車窗，但車裡面的財物卻沒有被偷，懷疑是遭人蓄意破壞，加上停車地點沒有監視器，大嘆難抓到嫌犯。

小港分局員警隨即擴大調閱路口監視器及附近民間監視器釐清，畫面拍下，一名嫌犯於28日深夜3點多，騎著一輛深色且沒掛車牌的機車來到案發地點靠近車輛犯案後，隨即猛催油門離開。

經持續調出案發前後的監視器畫面鎖定一名47歲的邱姓嫌犯，查出原來他於今年10月底左右，曾與他家隔壁搭鷹架的工人發生糾紛，邱嫌因腳傷牽車速度緩慢，遭鷹架工按喇叭，雙方因此產生嫌隙，隔了幾天見該名工人開著一輛車，一路尾隨到小港區松富街附近。

但雙方的恩怨都還沒化解，就在11月27日，該名鷹架工又向邱嫌挑釁，發生口角，他一氣之下他先將白色的機車噴漆成黑色，接著隔天來到松富街找車，發現一輛如同上次鷹架工的車，他二話不說就拿起榔頭狂砸車，犯案後再將機車恢復成白色。

警方於1日晚間8點多找上門，邱嫌才得知根本砸錯車，犯案工具榔頭在作案當日已隨手棄置於林園區，一時衝動不僅根本找錯對象，經警訊問後，他也被依毀損罪送辦。

砸車小港糾紛