曾參與台灣史上最大現金搶案的成員之一王志成1日從台東監獄武陵外役監出獄，監獄外聚集上百位道上兄弟接風，搭車回台南高調露臉，成為社會矚目對象，他不但向即將出獄的搶案同夥喊話「我在社會上等你們回來」，同時也「揶揄」去年才落網服刑的黃姓主嫌「當年的錢如果有沒用完的，放在哪要講一下！」引起外界無限想像空間。

據了解，當年一夥人劫走的7千多萬元在破案時，追回1190萬元，主嫌落網後，其餘的5千多萬元仍不知去向。

因此王志成也對黃姓主嫌戲稱，「我會去會客，要問一下如何躲藏，怎麼可以躲這麼久，另外那些錢還有沒用完的，放在哪要講一下。」

50歲的王志成2009年與方東隆、蔡婕涵、黃江正、蔣春益、蘇建銘與林秉嶧共謀搶劫蔡進添財物，搶走現金7736萬元，成為台灣史上最大筆的現金搶案。

案件發生後，搶案同夥依情節輕重各判1年至14年半不等，其中王志成是當年開槍傷人主嫌，事後遭判處14年半有期徒刑，1日在服刑13年後出獄。

刑滿出獄的王志成，早有上百名小弟在監獄外守候接風，一行人搭車回台南，先到高雄仁武區1家餐廳用餐洗塵，下午到台南市安平區高調露臉。

王志成表示在監獄內虛度了13年，人生已過半百，社會變遷很大，唯一不變的是朋友交情，對入獄期間幫助自己的朋友表達謝意，知道誰對自己好，未來會把握時間好好作生意，強調一切還是要靠自己，不在乎社會評價。

王志成預告這件史上搶案相關作案同夥近年將陸續獲釋，喊話蔣春益、林秉嶧早日出獄，「我在社會上等你們回來」，並稱將到監獄探望2021年才落網服刑的黃江正，戲稱要問對方怎樣才能逃這麼久才落網。