美國經濟數據好壞參半，核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率降至5％，顯示通膨持續降溫，然11月ISM製造業指數報49，跌破50榮枯線，並低於市場預期的49.8，壓抑美股表現，也使台股2日承壓，上演萬五保衛戰，目前下跌35點，暫報14,981點，成交量2,035億元。

法人表示，從技術面來看，台股短、中期均線呈多頭排列，有助於後續多方力道的延續，惟留意近期漲多個股恐有獲利了結賣壓，短線投資人仍須留意追高風險。