美國經濟數據好壞參半，核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率降至5％，顯示通膨持續降溫，然11月ISM製造業指數報49，跌破50榮枯線，並低於市場預期的49.8，壓抑美股表現，也使台股2日承壓，上演萬五保衛戰，目前下跌35點，暫報14,981點，成交量2,035億元。
法人表示，從技術面來看，台股短、中期均線呈多頭排列，有助於後續多方力道的延續，惟留意近期漲多個股恐有獲利了結賣壓，短線投資人仍須留意追高風險。
美國經濟數據好壞參半，核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率降至5％，顯示通膨持續降溫，然11月ISM製造業指數報49，跌破50榮枯線，並低於市場預期的49.8，壓抑美股表現，也使台股2日承壓，上演萬五保衛戰，目前下跌35點，暫報14,981點，成交量2,035億元。
法人表示，從技術面來看，台股短、中期均線呈多頭排列，有助於後續多方力道的延續，惟留意近期漲多個股恐有獲利了結賣壓，短線投資人仍須留意追高風險。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。