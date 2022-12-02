「愛國者」（Patriot）防空系統

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）在例行簡報會中說，北約提供給烏克蘭的「國家先進防空系統」（NASAMS）證明，它有100%的殺傷率。

此外，據《歐亞時報》（The EurAsian Times）2日報導，除了NASAMS外，北約成員國最近還提供了烏克蘭其他強大的防空系統，如法國的「響尾蛇」（Crotale），以及德國的IRIS-T。然而，烏克蘭並不滿意現有的防空系統，不但力促美國提供「愛國者」（Patriot）防空系統，也要求以色列提供「鐵穹」（Iron Dome）防空系統。

原本美國擔心，提供「愛國者」給烏克蘭可能捲入北約，導致衝突升級。但如今在烏克蘭強力遊說下，華府又重新考慮這選項。

由於俄羅斯可能改用伊朗彈道飛彈，以攻擊烏克蘭基礎發電設施，美國或許會重新考慮基輔的要求。而目前證明，北約提供的NASAMS，「響尾蛇」和IRIS-T等防空系統用來對付俄羅斯巡弋飛彈其實十分有效。

俄軍鎖定烏克蘭發電廠等基礎設施加強攻擊

分析指出，北約提供的這些防空系統用來對付戰機，還有巡弋飛彈等空中目標，遠比用來攔截彈道飛彈有效得多。不過相對的，從紀錄來看，「愛國者」攔截彈道飛彈，要比用來對付飛行速度相對緩慢的巡弋飛彈和無人機有效。

要是烏克蘭能取得「愛國者」，或許能更有效限制俄軍對基礎設施的攻擊。事實上，要避免讓烏克蘭部隊吞敗仗，維持基礎發電設施十分重要。在西方媒體的扭曲下，俄軍攻擊烏克蘭基礎發電設施，看來是針對民用基礎設施的殘酷攻擊。

然而，事實在於，從沒任何國家能靠攻擊純民用基礎設施贏得戰爭。就算美國說，NASAMS的殺傷力達100%，但烏克蘭想要的卻是能保護發電廠的「愛國者」。發電設施供應烏克蘭武器彈藥廠所需的電力，俄軍若無法削減烏克蘭部隊的火力，根本別想讓他們屈服，以結束這場戰爭。