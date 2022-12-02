周四官方公布的調查顯示，有8分之1的英國企業認為在十月有受到罷工活動的影響，例如在公共運輸、郵政、電信和其它領域受到出衝擊。

國家統計局(ONS)說，有13%企業回報了受到罷工行動的影響，最常見的情況是，例如在郵政罷工中，企業無法得到所需的商品或服務。

罷工通常對中小企業、零售業和建築業的影響較大。

造成企業中斷的其它原因，包括在鐵路工人經常性罷工的一個月當中，企業員工不得不待在家中工作，或者無法執行工作任務。

只有2.2%的企業表示，公司業務的中斷，是由於自家企業員工直接參與罷工所造成的結果。

國家統計局表示，在擁有10名或以上員工的企業中，有41%回報了10月運輸成本的上升。

在罷工議題以外，有高達4分之1的企業將投入價格的通膨視為主要擔憂。

由於收入成長低於高通膨水準，英國各地的工人正舉行了一系列罷工。隨著生活成本飆升，員工們正在尋求更好的薪酬和工作條件。

目前英國的護士、教師、現金運送人員、駕駛考官，以及鐵路和郵政工作人員都將在12月舉行罷工。