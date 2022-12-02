長榮集團分家進行式！長榮（2603）集團旗下長榮國際（2716）今（2）日召開股東臨時會，股東出席率72％，股東臨時會決議停止股份公開發行，之後將依股東會決議向主管機關申請辦理。

長榮國際前十大股東持股高達99％，股權高度集中，與一般公開發行股份公司之股東持股分散有所不同，之前成為公開發行公司是因遷就於多年前舊公司法相關規定所致，但實際上長榮國際並無對外公開募集資金需求，且為因應經營現狀以及行政作業之簡化等多項因素，董事會提請股東會討論，經今日股東會決議，同意辦理停止公開發行。