台東縣卑南鄉明峰村產業道路上1名94歲李姓婦人因撿柴火不慎跌倒。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉明峰村產業道路上有1名94歲李姓婦人因撿柴火不慎跌倒，頭部撞擊地面流血，民眾發現後趕緊報案求助，台東警察分局初鹿派出所員警獲報後立即趕往現場，李婦意識清楚，起初拒絕就醫，所幸員警耐心安撫勸說，才將她送醫治療。

台東警察分局初鹿派出所日前16許接獲民眾電話報案，稱在明峰村龍過脈1處產業道路旁有名老婦倒臥在地，請求員警到場協助。警員鍾志明獲報後協同警員徐有承火速趕往現場，到場時發現李姓婦人倒臥在地且頭部有失血情形，所幸李婦意識清楚，員警立刻通報119救護人員，並先緊急加壓止血，持續與李婦溝通保持清醒直至救護人員到場。

據了解，李婦因拾柴火完畢準備步行回家，因重心不穩跌倒，頭部直接撞擊於地面受創失血，經救護人員評估有送醫必要，但李婦對於醫院十分恐懼，先是拒絕送醫，經員警現場持續安撫後，李婦終於卸下心防並送醫治療，家屬到場後也向員警表達感謝。

台東警察分局初鹿派出所長温威龍呼籲，若民眾家中有年邁長者，應隨時注意其身體狀況及可能活動範圍，儘可能避免單獨外出，以防憾事發生。