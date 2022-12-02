女星安以軒2017年嫁給身價百億的德晉集團主席陳榮煉後，便晉升豪門貴婦，未料今年1月底陳榮煉捲入不法經營賭博、洗錢案，遭澳門警方逮捕。而近日與他同樣因洗錢等罪名被抓的澳門大亨周焯華（洗米華），在昨（1日）已完成結案陳詞，合議庭將在明年1月18日上午宣判結果；陳榮煉洗錢案則預計下周一（5日）上午開庭審理並將遭到檢方羈押，恐無法與安以軒度過農曆新年。

太陽城集團創辦人周焯華，日前遭到指控創立犯罪集團，還非法經營賭場，涉嫌賭博、詐騙、洗錢等，金額高達6800億人民幣（約新台幣3兆元），在去年11月27日遭到澳門警方逮捕。而根據《澳門日報》報導，此案自9月起開庭審理，直到昨（1日）控辯雙方已完成結案陳詞。周焯華昨日在庭上解釋，自己從來沒有犯罪意圖，也沒有犯罪報酬，對於自己被指控犯下黑社會罪及犯罪集團，感到無奈且不解；他也表示，太陽集團成立10多年，在全球多國都有貴賓業務，卻從沒收到任何舉報及投訴，也沒有鬧出案件，更沒有檯面下加賭、抽成等犯罪事件，因為光是合法的營利就已相當可觀，且大部分的收入都會投入社會公益，根本不可能從事不法事業。根據他的說法，檢方將持續調查，並將於明年1月18日上午9點半宣判結果。

而同樣在澳門經營賭場的安以軒老公陳榮煉，當時也被檢方指控在許可地方內不法經營賭博、犯罪集團，行使詐騙、清洗黑錢等83項罪，預計將於12月5日上午進行開庭審理，並在農曆年前被警方羈押，恐無法與老婆安以軒及家人一同過年。而安以軒本人則是在老公出事後就刪光微博貼文並神隱至今超過10個月，讓外界對於她的行蹤感到相當好奇。