經濟部於周五宣布，國內首次結合鋼鐵業及化工業的碳捕捉再利用「跨業合作」計畫有成。中鋼(2002)投資2億元建置全台首座「鋼化聯產」先導工場，結合技術處科技專案補助工研院之碳捕捉再利用技術，進行碳循環再利用的技術驗證，預估年減碳量4900噸。未來中鋼規畫將與化工業夥伴合作成立「鋼化聯盟」，展開「示範工場」計畫驗證商業模式，成功後將共同成立碳循環經濟園區，預估年減碳量更可望達290萬噸，相當於7450座大安森林公園的二氧化碳吸納量，實踐「不只減碳，還要發展碳利用」之目標，開創綠色產業鏈新商機。

中鋼董事長翁朝棟指出，中鋼面對產業環境巨大變化、國際貿易競爭等嚴峻挑戰，已結合「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸，重新淬鍊出「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」之新願景，「鋼化聯產」先導工場的建置正與中鋼新願景相互呼應。「鋼化聯產」計畫後續將和石化業夥伴合作成立「鋼化聯盟」，展開「示範工場」規畫，驅動台灣產業「淨零轉型」工作加速前進，打造嶄新的碳資源整合供應鏈。

翁朝棟董事長進一步說明，「鋼化聯產」是中鋼邁向2050碳中和的重要關鍵路徑之一，鋼化聯產將以三階段推進，第一階段為建立「實驗室及先導工場」，結合工研院技術進行合成化學品的應用技術研發及驗證；第二階段將攜手化工業夥伴建起可實際商業化生產化學品的「示範工場」，期盼每年可以達到實質降減排碳24萬公噸；第三階段，期望在國家減碳策略的推進下，共同來促成「新材料循環產業園區」，攜手各業夥伴建立起碳循環產業聚落，年減碳量預計可達到290萬噸。

工研院院長劉文雄指出，2050淨零排放是一項跨世代、領域及產業之轉型工程，對未來30年經濟發展將產生重要的影響。高雄在發展鋼化聯產具有地利優勢，擁有鋼鐵及化工產業聚落，因此拓展「碳資源」整合更能發揮優勢效果。工研院很高興有機會在中鋼與化工產業區域資源整合的基礎上，與中鋼合作「鋼化聯產」，共同推動「碳循環再利用」關鍵技術發展，協助產業達到無痛低碳生產，攜手建立跨產業的鋼化聯產新合作模式，擴大區域能資源整合範疇，創造新產值。工研院未來將持續應用技術與服務，提供全方位的減碳解決方案。

長春石化總裁林書鴻表示，台積電是台灣的護國神山，在半導體製程中有許多高精密製程，是需要用到高純度的濕式化學品，若要打進台積電五奈米、甚至三奈米、二奈米的供應鏈，化學材料純度必須達到PPT(兆分之一)等級的高標準，長春技術已可達到半導體製程上的嚴格要求，更成為台灣半導體最堅實的後盾。目前全球都在積極節能減碳，長春公司三年前就開始研究減碳技術，而長春營運超過12年的醋酸廠一年就可以吃掉12萬噸的CO2，是台灣獨創的技術。加上中鋼本身有很多建廠經驗，工研院則有很多技術與人才支持，若能透過鋼化聯產的合作與搭配，相信未來對台灣社會淨零減碳能做出更多貢獻。政府現在積極推動綠電或太陽能等潔淨能源，但同時也面臨臺灣土地缺乏的困境，林書鴻總裁也呼籲政府，對企業來說，鋼化聯產也面臨相同問題。長春擁有許多寶貴的技術與經驗，期望政府能大力支持鋼化聯產合作計畫。

在經濟部技術處支持下，這次工研院與中鋼共同驗證的三項技術，包括二氧化碳捕獲純化系統、自主觸媒與製程轉化化學品系統，以及電解水產氫系統。透過「二氧化碳捕獲純化系統」將中鋼製程中所產生的二氧化碳氣體捕捉下來，之後加以分離、純化；再透過「自主觸媒與製程轉化化學品系統」及「電解水產氫系統」，製成如甲醇、甲烷等綠色化學品來成為下游化工廠低碳化學品的基礎原料，取代化工原料必須由國外輸入的作法，提升成本競爭力，助台灣邁向淨零永續新未來。