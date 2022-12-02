一年一度全台最盛大的健康派對「台灣醫療科技展」，昨日在台北南港展覽館一館盛大展開。長庚醫院位於1樓J302攤位，長庚醫療財團法人各院區院長及醫療團隊皆到場參與年度盛事，董事翁文能、莊錦豪親自到場打氣。明日長庚醫院亦會安排田徑國手楊俊瀚(13：00~13：30)、網球國手盧彥勳(14：00~14：30)及專業老師到場與民眾互動。

長庚醫院展出「特色醫療」、「創新研發」、「智慧醫院」及「公益榮耀」4大專區共50項大主題特色，以靜態展示及動態體驗等多樣化的方式呈現民眾關心的健康議題，每天邀請重量級明星醫師至現場進行專業解說與互動，讓參觀民眾能快速取得最新的醫療知識。同時安排多項現場檢測活動與遊戲互動，讓民眾親身體驗並瞭解這些尖端科技帶來的便利性，以及長庚在臨床的創新應用與發展。

首日登場的專業醫療講座高達7場，例如介紹微創醫療科技，迎合現今減少傷口面積及疼痛的醫療趨勢，以及顯微手術與訓練、導入次世代定序技術篩選適用肺癌標靶藥物病人、頑固型癲癇的外科治療等等，並進行有獎徵答，讓觀展者收穫滿滿，氣氛熱絡。

長庚還精心安排2大檢測活動，包括膚質檢測體驗，有專業的設備進行分析及術前影像模擬分析膚質狀況，以及眼科醫療照護體驗，有視野檢查及乾眼檢查，搭配現場醫療人員專業的講解及細心的衛教，獲民眾踴躍參與。

另外，長庚醫院也推出了預防保健、運動醫學及逆齡抗老等民眾有感的議題。近年美容醫學盛行，超過五成民眾已將美容醫學治療視為日常保養，包括除斑、拉提及除痣等療程，但臉部膚況可能是有不同種類的斑，另外還有痣、痘疤問題，皆需美容醫學專業醫師準確判斷，並使用合適的雷射設備進行治療。現場除介紹皮膚和肌肉構造，也說明各種新式雷射的差別，如脈衝光、皮秒雷射、飛梭雷射等，讓參加民眾獲得更進一步的了解。

在防疫領域的研究上，新冠病毒會利用棘蛋白與接受體結合，使其得以感染人體，引發症狀。口腔黏膜細胞含有豐富的新冠病毒棘蛋白接受體，是SARS-CoV-2病毒感染重要途徑之一。經長庚臨床人體實驗發現，GB-2草本淨口液可預防變異株新冠病毒感染並改善臨床症狀，且無副作用，獲使用者好評。搭配由長庚中醫藥團隊研發天然草本、無重金屬、無二氧化硫、無黃麴毒素的益氣飲，可提高人體保護力，保健強身，做為本次來店禮，大受民眾歡迎。

羽球、跑步及網球是國內民眾普遍從事的運動，但常見的運動傷害有哪些？該如何預防及鍛鍊？長庚醫院昨天特別邀請專業的醫療團隊與羽球國手李佳馨到場分享經驗。明日還會有田徑國手楊俊瀚(13：00~13：30)及網球國手盧彥勳(14：00~14：30)到場跟互動，同時也安排專業老師教導大家如何藉由體適能與發聲的結合，學習如何伸展放鬆肩頸、胸與上背的肌群，及使用核心肌群的力量，降低發聲時可能因肩頸肌群過度的代償及呼吸的緊繃而影響發聲的效率，讓民眾可易於日常發聲時控制身體的小技巧。