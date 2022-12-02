民進黨在九合一大選中慘敗，蔡英文總統辭去黨主席職務，將在明年初補選，立法院副院長蔡其昌2日出席地方活動時表示，能夠參選都是黨內優秀人才，都給予祝福。至於他發出網路問卷調查原因，目前已回收3000份，蔡其昌坦言說，「執政團隊要更站在民眾同理心角度，來表達對很多事情的看法。」

蔡其昌指出，問卷已回收3000多份，執政團隊對許多論述，還是要站在民眾同理心的角度，來表達對很多事情的看法。比如說，疫情防疫做得再好，還是有受害者，要多點同理心站在疫情受害者角度看待疫情，比較溫暖。

第二，要強化改革，例如司法，民眾或許覺得改革不夠快，也要清楚論述，做的努力有哪些，大概屬於溝通不足的部分。另外，也有經濟問題，經濟數字雖然亮麗，但有產業不是受益者，需要在分配上做更多努力，民眾會覺得政府比較接近他們的想法。

蔡其昌強調，這次是多層次、多面向的現象，不管怎樣，選舉已經結束，但必須要找出原因來，這可以提供給未來新內閣參考，這次國民黨執政這麼多縣市，也算是地方的執政黨，他們也同樣面對民眾相同檢驗，大家都希望台灣會更好，透過每次選舉做調整改變，能傾聽民意，這是選舉所帶來的效果。