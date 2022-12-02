王品集團讓學員體驗餐飲服務工作，包含製作鯛魚燒、管理自助吧、洗菜、擺盤與上菜等。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

日工住宅設計則帶領學員體驗空間測量與居家規畫。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府青年局「職涯四部曲」增能計畫中，第二部曲職場體驗，攜手15間指標性企業共同規畫15場一日體驗活動，產業類別多元，自10月底開始至12月底，提供逾300個名額，吸引許多在地大學生參與，盼透過實際參與職場，讓青年瞭解實務上應具備的能力，回校後加強相關技能。

青年局在第二部曲職場體驗推出「未來接班人」計畫，與中華航空、王品集團、神準科技、TOYOTA豐田桃苗汽車、桃園國際機場等15間企業龍頭合作，提供桃園青年一日職場體驗，產業類別跨足傳統產業、科技新創、室內設計、航空運輸及地方創生等，讓青年一窺職場真實樣貌。

職場體驗活動自10月底開始一路辦理至12月底，目前已辦完半數場次。青年局說，華航修護工廠帶領中原大學機械系學生參訪飛機修護廠房，觀摩工程師進行機械檢查、維修與噴漆；日工住宅設計則帶領學員體驗空間測量與居家規畫，從認識工具和比例尺開始，由設計師傳授眉角，讓同學對室內設計有基礎瞭解，並請學員透過依比例印製的家具小圖，規畫夢想中的空間。

青年局提到，王品集團讓學員體驗餐飲服務工作，包含製作鯛魚燒、管理自助吧、洗菜、擺盤與上菜等，門市員工也分享工作心得，介紹王品升遷制度和員工福利。參與學員也分享，餐飲業工作看起來簡單，實際做起來發現很難，有許多細節需要注意，讓他們大開眼界。

青年局職涯四部曲增能計畫，透過職涯課程、職場體驗、就業媒合及專業培力，提供超過3500個培訓名額，以全方位職能養成計畫，強化職場競爭力。青年局陳冠穎局長表示，盼透過一日體驗幫助青年探索職涯興趣，瞭解實務技能需求，回校後可加強相關技能，或透過第三部曲就業媒合進入理想職場。