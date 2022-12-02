為提升汙水接管普及率，台北市明年1月1日起，廢除化糞池或改設為污水坑的補助從原先5.2萬至12萬元提高到6.5萬至15萬元，台北市衛工處提醒，只要建物符合兩項條件，都能在內部改管施工前申請補助。

台北市2010年開始增設廢除化糞池或改設為污水坑補助，並於2020年放寬補助對象及調整補助金額，2021年更主動輔導社區辦理補助，近2年民眾踴躍申請，補助發放件數逐年增加，績效良好，遂於明年元旦起再加碼補助。

衛工處營運管理科長劉容伶說，本項補助實施迄今，已逾500棟建築物完成改管領得補助，削減約786座化糞池並完成污水接管，大幅改善市民居住環境衛生，但仍有部分建築物因排水高程、管線障礙或化糞池位於地下室等因素，需自行辦理建築物內部改管，方可銜接公共污水下水道，希望透過本項補助，獎勵民眾儘早廢除化糞池完成污水接管。

衛工處進一步提醒，還在使用化糞池的住戶，只要建築物符合「1999年2月13日以前領得建照執照」及「非由衛工處辦理廢除化糞池」兩項條件，都可在內部改管施工前申請補助，後續由衛工處委託專業廠商，免費辦理鑑定及技術諮詢等服務。