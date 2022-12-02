在亞洲各國央行最新消息方面，菲律賓央行二日接受彭博社電訪時預告，十二月將會升息，不過現在是卡在要升一碼還是兩碼，因為決策委員們各有各的看法。至於印尼央行也表示，自從四個月以前開始大幅調升利率後，當地通膨大漲的氣焰已慢慢消褪。

印尼央行舉例，四個月前市場普遍預估印尼整體通膨會增至6.9%，不過十一月最新物價增幅已降到5.5%附近。印尼央行在過去四個月期間，把基準利率一共上調七碼，也就是175個基本點至5.25%。

印尼央行重申，明年上半年要把核心消費者通膨拉回2%到4%之間，明年下半年希望把整體通膨壓至目標內。印尼總體通膨九月時逼近6%，曾創下七年左右新高紀錄。

對於聯準會可能會縮減升息力道鬆了一口氣的菲國央行表示，除非有什麼重大突發狀況，否則可能會在明年首季，暫停實施緊縮政策。至於十二月中旬的既定會議上也不會什麼都不做，應該不是升一碼，不然就是兩碼。

同樣也是為了對抗通膨，自五月以來，菲國央行已將其基準利率一共調升300個基本點，也就是十二碼並來到5%。菲律賓央行預估，當地利率將在明年上半年到達最高峰。