蔡英文總統今接見「英國國會下議院外交委員會訪台團」時表示，台英雙方在貿易政策、供應鏈合作以及強化經濟韌性等議題，已經展開策略性合作，相信未來有更多交流；外委會主席柯恩詩表示，民主就像黑暗中的一道光，此時，法治及以國際規則為基礎的世界秩序，比以往更為重要。

此外，總統也感謝英國國會支持台灣的力量越來越大，並盼一起拓展更多台英合作的機會，讓雙邊關係發展繼續向前推進。

總統致詞指出，「英國去年擔任G7的輪值主席國，當時的G7外長聯合聲明首度強調維護台海和平穩定的重要性，我們非常感謝」。這個月初，G7外長和歐盟高級代表的聯合聲明，也延續表達這個立場。

總統表示，幾天前，英國首相蘇納克演說，關注地緣政治情勢的變化。台灣身為國際社會負責任的一分子，會致力維護區域的和平穩定。她相信，面對威權主義的擴張，民主國家更應該團結，一起捍衛共享的價值，為區域和平做出更多的貢獻。

總統提到，現在台英雙方在貿易政策、供應鏈合作以及強化經濟韌性等議題，已經展開策略性合作。除此之外，目前有超過30家英國離岸風電業者，在台灣設立營運辦公室。

總統認為，未來，不論是再生能源、網路安全，或是醫療生技、科技新創等領域，相信台英之間都有更多交流，加深彼此的夥伴關係。

委外會主席柯恩詩致詞時指出，民主國家確實應該進行國會間的對話與交流，增進彼此的認識、分享經驗，並發掘更多深化友誼的機會。

柯恩詩提到，此次訪台有3項讓兩國關係更加緊密的主軸，民主、韌性及繁榮。許多國家認為，過去20年來世界開始傾向威權主義，但這在台灣並未發生；台灣證明了這不是必然的發展。從剛萌芽的民主不斷茁壯，現在台灣已經成為世界上最強健的民主政體之一。

柯恩詩說，民主就像黑暗中的一道光，此時，法治及以國際規則為基礎的世界秩序，也比以往更為重要。民主國家應該勇敢挺身而出，捍衛我們的生活方式及人民的自由。

柯恩詩說，關於韌性，現在面對許多不同的共同挑戰，包括氣候變遷、能源供應、供應鏈多元化，及如何保護社會不受網路及錯假訊息攻擊破壞。現在英國希望能夠跳脫歐洲、放眼全球，我們珍惜並重視在印太區域的朋友，能夠彼此依賴、相互支持，而台灣就是我們堅實的朋友。

柯恩詩舉例，台灣迅速提供援助給烏克蘭的朋友。在普丁開始再次進行非法侵略不到一週的時間內，台灣人民就寄送了緊急需要的藥品援助。而在全球疫情期間，有些國家混淆是非、誤導大眾，台灣則以清澈響亮的聲音率先發出警示，讓世界注意到這個衝擊全球的病毒，也分享了防疫作為，讓我們可以更快恢復。

柯恩詩提到，她希望台灣的朋友可以協助英國發展學習中文的能力，協助世界交更多的朋友。而英國也希望協助台灣在2030年達成雙語國家目標。對於綠色能源。她也希望英國的盟友會與他們站在一起，歡迎台灣參與更多的多邊組織，像是「世界衛生組織」，而且是以正式會員的身分參與，因為台灣可以提供非常獨到的觀點。

她也呼籲停止不公平阻礙台灣參與世界多邊組織的行為，尤其是考量到台灣在全球應對COVID-19時，對全球健康的貢獻。

柯恩詩說，他們都希望可以持續拓展雙邊貿易與投資連結，因為這樣的合作潛力無限，彼此的經濟也高度互補。雙方的政治體制雖然不同，但是基礎是一樣的。

柯恩詩說，彼此的政府都是民選政府，也必須對人民負責。驅使台灣前進的動力就是台灣人民守護珍貴民主的渴望、守護現有生活方式、守護台灣海峽及南海的穩定、守護台灣與世界各國的友誼，以及守護台灣文化及人民的溫暖慷慨。

柯恩詩說，雙方雖然距離遙遠，卻關係緊密，因為彼此有共享的價值，對民主法治及個人權利的重視，當然也包括對茶的熱愛。