中央流行疫情指揮中心宣布今（2）起開放5到11歲兒童疫苗接種追加劑，並請各縣市安排校園接種期程。但本學期已經過半，校園接種進度如何？指揮中心發言人莊人祥表示，各縣市規劃時間約1周，下周會有更多細節，預計本月就會開始接種。

指揮中心本周一（28）宣布，根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，建議滿5歲至11歲兒童接種追加劑；針對5到6歲兒童提供單價輝瑞BNT兒童劑型疫苗，6到11歲則可接種莫德納雙價BA.5次世代疫苗，應與最後一劑基礎劑間隔至少12周、84天。

指揮中心已請各縣市教育單位協助調查接種意願，並安排校園接種。但距離學期結束僅剩1個月，莊人祥今說明，各縣市規劃校園接種大約需要1周，本周會陸續蒐集，下周會有更多細節，預計本月就會陸續提供校園接種。

目前國內共採購211萬劑莫德納雙價BA.5次世代疫苗，指揮中心統計，昨（1）全台共接種1萬9740劑，開打迄今累計接種22萬6605劑。

另外，室外口罩令解除第2天，莊人祥表示，目前疫情還在低點，口罩政策可能只會針對年底大型活動做調整，其他應該無變動；至於第二階段口罩鬆綁時程，還在討論中、尚未定案。