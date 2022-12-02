九合一選舉落幕，全國約有6.5萬人因確診新冠肺炎不得投票，國民黨立法院黨團2日痛斥中選會、衛福部及中央疫情指揮中心選後仍互踢皮球，失能怠惰，面對緊接而來的嘉義市長選舉和明年初的台北、南投立委補選，應即時給予確診者投票因應措施。

黨團書記長李德維指出，大選前夕，民進黨大老沈富雄轉述和中選會主委李進勇的對話，問及為何不對確診者及早規劃投票動線時，李進勇稱「他們不願意放人。」直到現在選舉結束，外界仍不知道「他們」是誰。他質疑，蔡英文總統聲稱要將台灣打造成公平公正的地方，如今看來只是文青式口號。

李德維說，嘉義市長選舉將在12月18日登場，明年台北市、南投縣二場立委補選，國民黨團呼籲中選會及早做出因應方案，讓確診者能行使投票權。更何況，從12月1日起，疫情指揮中心已經放寬口罩限制，准許戶外不必戴口罩，若中選會、衛福部還是不願規畫確診者投票動線，難道是希望國人不要去投票嗎？

黨團副書記長林思銘表示，中選會和衛福部限制確診者投票和公民複決權利，非但沒有替代方案，甚至還祭出罰則，造成輿論一片撻伐，專家學者以質疑此舉有違憲之虞，監察院因此在11月30日申請調查，但截至目前為止，中選會和衛福部還在互相推託，將政府部門行政怠惰、毫無作為真實地演示一次。

林思銘指出，司法院秘書長林輝煌曾稱，司法院大法官會議第690號解釋「強制隔離」不違憲的規定，跟《憲法》保障投票基本權利，根本是兩回事，他痛批自詡擁有醫師、律師雙重身分的衛福部長薛瑞元，連最基本的法律概念都能混為一談，做出錯誤解讀、越俎代庖。

他強調，解釋《憲法》是大法官的權限，一個行政院二級單位的衛福部長，居然解釋《憲法》，逕自沒收《憲法》保障人民的基本權利，再次呼籲中選會和衛福部，盡早規畫確診者投票措施，保障《憲法》賦予人民的投票的基本權利。