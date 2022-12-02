歌手艾成在今年8月離世，留下愛妻王瞳一人，事隔4個多月，《耶一同進城》的YouTube頻道最新上傳艾成最後錄影畫面，片中的一個巧合讓王瞳表示，如同現在的她與艾成，讓她不捨說道：「你們幫我看吧，我不敢看」

《耶一同進城》是由艾成、王瞳、張芸京以及潘奕如共同經營的YouTube頻道，在最新上傳的影片標題直接寫道「2022 紀念艾成最後錄影畫面」，當中討論到每個人在KTV必唱的主題曲時，王瞳表示喜歡曾寶儀的《少了你該怎麼辦》，而艾成點了光良的《童話》，他透露，一個人來台灣發完第一張專輯時很失落躲在房間，當時聽到這首歌的副歌「我覺得那個時候，是很想要有一雙翅膀守護我」，總會忍不住落淚。

如今艾成的離開，讓王瞳在限時動態中發文寫下：「三月初的一同進城錄影，當時就要挑選自己在KTV會唱的歌，我會的歌不多，卻如此符合現在的我和你，而你挑的歌⋯仿佛也在告訴我，你就是如此」，最後王瞳心碎表示「你們幫我看吧，我不敢看」。

王瞳發文表示當時所唱歌曲符合現在心境。(圖/截圖自王瞳IG)

影片曝光後，許多網友留言表示不捨「艾成現在變成天使張開雙手，守護著瞳瞳和每個愛他的人」、「艾成最後畫面，好懷念他唱歌的樣子充滿了歡樂」、「這集好精彩好好笑啊～有成成在大家都特別開心....真的很想念成成」。