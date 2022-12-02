【全程字幕】2度鞠躬致歉選民！不計「個人毀譽」登記選立委 王鴻薇坦言煎熬吐「原因」再砲轟民進黨

台北市議員王鴻薇歷經幾日考慮，最終決定參加台北市第3選區（中山、北松山）立委補選，引來綠營側翼、支持者出征，市議員游淑慧力挺同僚，霸氣反嗆「民進黨崩潰中」，並酸說建議民進黨該邀請周玉蔻出馬辯論，因為周玉蔻的戰鬥力應該會高於民進黨立委參選人吳怡農。

游淑慧說，王鴻薇出征讓民進黨崩潰中，迎戰跟落跑，綠營顯然分不清楚定義，謝長廷、陳菊擔任高雄市長時，有哪一個當滿任期？行政院長蘇貞昌也是看到院長寶座，就拋棄台北縣民，「更別說不久前的林智堅叫什麼？變心拋棄？見異思遷？這些人都叫地方父母官，還有臉說別人」。

「國民黨女力集結中，小英男孩請接招」游淑慧表示，這場選戰只要做一件事情就勝負已定，就是讓王鴻薇和吳怡農來場辯論PK，但建議民進黨還是邀請周玉蔻出馬辯論，因為周玉蔻的戰鬥力應該都高於這位「小英男孩」，而吳怡農應該進入總統府服務，和蔡英文一起討論「每天襪子的花色」，以及如何壯闊台灣。