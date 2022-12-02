許多人面臨購售屋需求時，往往透過親友的推薦尋找房仲全權處理購售屋事宜。然而消費者若是不熟悉購售屋流程和應有權益，又不幸委託到別有居心的房仲業者，往往就容易被黑心房仲所坑殺，造成巨額財物損失。永慶房屋廖彥銘經紀人曾經服務過的一位客戶就差點被坑騙400萬房價，所幸廖彥銘經紀人及時協助，客戶才沒被黑心房仲所坑騙。

黑心房仲未提供行情資訊 低估近400萬房價

廖彥銘回憶，去年年中有一名客戶上店，表明自己要在天母找租屋處。廖彥銘進一步了解客戶需求和用途之後，發現客戶就住在天母附近。於是廖彥銘詢問，為何客戶已經住在此處，卻還要另行找租房？客戶表示，因為他有資金需求因而需要出售現有房屋，所以才另覓租屋處。

本著服務的精神，廖彥銘詢問客戶是否已經有請房仲協助估價。客戶表示，友人已推薦房仲協助評估，該名房仲業者表示，屋主的房屋根據行情只能賣到1700萬元。

廖彥銘覺得價格有異，根據他長期對周遭行情的了解，低於2000萬元的房屋少之又少，於是向客戶請教房屋地址，協助查詢近期實價登錄資訊。一查才發現，該區域平均行情位於60-65萬元，以屋主房屋約33.5坪的坪數計算，合理價格大約在2010-2180萬元之間。而且該社區對面戶在幾年前就成功以近2000萬元成功售出，怎麼可能只賣1700萬元？

永慶房屋團隊服務 一周內以正常行情售出

屋主得知後大吃一驚，表示這名房仲是友人推薦的，本著信任的態度請他協助售屋，卻沒想到竟然被估了賤價，該名房仲業者甚至沒有提供實價登錄資訊。得知自己險遭坑騙的屋主遂委託永慶房屋廖彥銘協助售屋。

廖彥銘憑藉著永慶房屋的聯賣服務，在短短1周內，就幫助屋主以超過2100萬元的合理行情成功出售，為屋主挽回超過400萬元。屋主非常感謝永慶房屋的誠實服務，不僅幫助他免遭坑騙，還在他急需用錢的時刻以合理行情成功售出房屋。

購售屋眉角多 消費者應多比較各家房仲業者

廖彥銘表示，一般民眾一生可能只有幾次購售屋經驗，對於完整的購售屋流程和應有權益並不清楚，往往以信任的方式全權交由房仲處理購售屋事宜。許多黑心房仲便利用消費者的信任，以刻意選擇的實價登錄資訊使消費者誤信過高或過低的行情，甚至是不提供實價登錄資訊，直接隨口估價，接著再聯手投機客，以低買高賣方式賺取差價，而屋主和消費者因此損失鉅額房價。

若要避免類似情事，廖彥銘建議消費者一定要詢問多家房仲業者，不但要請房仲業者提供完整實價登錄行情，還要比較提供之資料是否有刻意挑選行情的現象。最後再選擇誠實的房仲業者為自己服務，才有保障。廖彥銘表示，永慶房屋為保障消費者權益，經紀人不能自行挑選實價登錄資訊，各店提供的行情資訊皆一致；另外還提供「真房價保證」，宣示不炒房、不與投機客合作，如有違反，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，以實際行動保障消費者權益。