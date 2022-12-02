今日台股萬五關卡震盪整理，指數高檔曾達15,021點，午盤過後持續在萬五下震盪，但周K線可望連五紅。啟發投顧下周看好六大題材類股，包含：半導體設備股、安防監控股、車用二極體股、電源管理IC股、ABF載板股、第二代半導體股等，下周指數區間將介於14,600～15,500點。

啟發投顧分析指出，近期四項國內外利多因素，包含：

1.台積電即將在12月6日美國亞利桑那州新廠舉行上機典禮，有望帶動台積電相關設備、供應鏈股票。

2.鮑爾談話中性偏鴿，股市歡迎一個友善的Fed政策；另美債殖利率下跌、美元貶值、台幣強升，資金回流。

3.INTEL、AMD等明年支援DDR5的伺服器平台放量，其中DDR5架構上涵有一顆PMIC、有望帶動相關概念股。

4.接下來到12月13日公布CPI、12月15日FOMC有一周的空窗期，盤勢有望持續反彈。

另啟發投顧提醒留意兩項國內外利空因素：

1.台股技術指標處在過熱區，留意技術性整理壓力。

2.主要經濟體系明年多半陷入衰退（經濟軟著陸），標普500企業獲利可能持續下修。