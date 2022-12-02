搶聖誕節餐飲商機，台北慕軒飯店二樓GUSTOSO推出聖誕節套餐，標榜融入冬季經典元素並結合台灣在地食材，打造舌尖上的美饌新體感。每套2,880元+10％，即日起接受預訂，提前預付訂金再送半隻波士頓龍蝦。

GUSTOSO義大利餐廳主廚蔡鎮以歐陸情懷設計聖誕節限量套餐，開胃小點使用源自於法國南部純淨海域的名蠔喬瑟芬牡蠣，入口滑順飽滿，帶著綿延回韻的鮮甜滋味。開胃菜則善用冬季經典的紅酒燉洋梨與日本香煎帆立貝組成沙拉，佐以爽口的法國香檳酒醋醬汁提味。湯品奶油南瓜黑松露濃湯則以南瓜搭配時令蔬菜、黑松露燉煮而成，入口醇厚富有層次。進入Primi piatti在義大利又稱之為「第一道菜」，是享用主菜前一道以米、麵食為主的料理。節慶氛圍的蝴蝶麵與色系討喜的粉紅醬，搭配焗烤過的炭烤北海道生食干貝與酥炸火雞皮，是大人、小朋友都喜愛的一道主食。

GUSTOSO推出聖誕節套餐主菜可選擇8盎司美國爐烤肋眼牛排，主廚特選油花均勻分布、肉質軟嫩的PRIME肋眼部位，添加馬爾頓海鹽與辛香料爐烤而成，佐以用紅酒、牛大骨、蔬菜搭配香料熬煮的濃紅酒醬汁，肉質因油脂豐厚入口軟嫩、肉汁飽滿。喜愛吃海鮮的民眾則可選擇有澳洲國寶魚之稱莫瑞鱈魚。莫瑞鱈魚口感接近圓鱈，肉質Ｑ彈細緻且具豐富膠質，入口味甘且帶有淡淡甜味，是此次不可錯過的限定料理。最後搭配時令的大湖草莓與香草卡士達做成冬季草莓千層，酥脆可口帶有奶香的外皮搭配微酸的草莓，正合適為節慶完美收尾。