文化部前部長鄭麗君。（資料照／鄭任南攝）

九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文辭去黨主席一職，由高雄市市長陳其邁擔任代理黨主席，未來補選動向引發關注。傳出綠營年輕世代近來都在討論，希望由文化部前部長、青平台基金會董事長鄭麗君擔任黨主席，因鄭形象、專長及關注領域符合年輕人期待，派系色彩也淡，她來當黨主席不僅耳目一新，更能增益民進黨觀感及社會對話能力。然有知情人士卻直言，鄭上台機率很低，因民進黨黨主席傳統上需獲跨派系支持，她並非黨內高層喜愛之人選。

但今日有媒體報導指稱，民進黨內這次討論新任黨主席人選時，重點就放在幾位中生代、派系平衡上。媒體指稱，不少黨內年輕世代都認為，鄭麗君是優質人選，因其形象清新，對社會運動、藝文產業、氣候變遷、轉型正義議題的關注，都符合年輕人口味，且在網路這塊的耕耘頗深，有助帶領民進黨邁向新方向。鄭也和黨內年輕幕僚及議員互動良好，加上目前民進黨檯面上的人物都被認為已蒙上「敗選者聯盟」陰影，更凸顯了鄭的新氣象。

針對鄭麗君有望成為新任黨主席的消息，知情人士向《中時新聞網》直言「可能性很低」，因為從民進黨過往傳統來看，黨主席需獲得跨派系支持，而鄭本身人緣不見得特別好，甚至有黨內高層並不喜歡她。