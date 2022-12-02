為打造台東成為國際友善接待城市，台東縣政府3年來培育28個據點做雙語導覽。（蔡旻妤攝）

富岡里長曾阿粉表示，富岡社區長期以國、台語及原住民語導覽，很多外國朋友來到台東，很少有人能以流利英文對談。（蔡旻妤攝）

為打造台東成為國際友善接待城市，台東縣政府3年來培育28個據點做雙語導覽，台東縣政府國際發展及計畫處副處長羅淑琴說，雙語培訓不因疫情中斷。（蔡旻妤攝）

為打造台東成為國際友善接待城市，台東縣政府3年來培育28個據點做雙語導覽。（蔡旻妤攝）

為打造台東成為國際友善接待城市，台東縣政府3年來培育28個據點做雙語導覽。（蔡旻妤攝）

為打造台東成為國際友善接待城市，台東縣政府3年來共培育28個據點做雙語導覽，至少150位學員參與，今年更首次前進蘭嶼，完成台東各區都有培力據點的任務，同時也與教學單位合作，從國立台東大學往下扎根到台東專校，讓莘莘學子親身體驗台東多元文化、了解這片土地上的故事，進而能用英語介紹台東。

富岡里長曾阿粉表示，富岡社區長期以國、台語及原住民語導覽，很多外國朋友來到台東，社區內很少有人能以流利英文對談，有了雙語據點，不但提升導覽員的素質，對整個社區更加分，導覽員獲得認證之後，未來會有更多人願意參與其中。

來自南迴健康促進關懷服務協會的返鄉青年張淑媚表示，接下雙語導覽任務後內心其實很忐忑，也很懷疑自己是否有能力帶領外國朋友認識家鄉，老師鼓勵她不要害怕出錯、大方地說出口，單字和文法錯都沒關係，慢慢地就會累積起自信以及開口說英語的勇氣。

初來部落的青年許凱文提及，透過系列課程，腳本課程著實讓他了解與認知到接待外國人會有不同的導覽模式，以及他們所期望的是來到台灣後能體驗道地的文化、經驗當地人的日常生活。除了語言上的學習，計畫也打開學員們的國際旅遊接待視野，設身處地以國際旅客的視角規畫體驗內容。

縣長饒慶鈴表示，台東依山傍海的自然環境，還有匯聚7個原住民族群的豐富人文風情，在疫情爆發的近年成為國旅首選城市，希望在國門開放的這個時刻，台東可以吸引到更多的人遊訪、留下對深刻的友善環境、美好印象。

國際發展及計畫處副處長羅淑琴強調，雙語培訓不因疫情中斷，呼應後疫情時代旅遊趨勢，今年9個培力據點中有8個原民文化據點，分別是體驗阿美族陶藝及樂器的「哈匿藝術工作室」、「Amis旮亙樂團」；展現達悟族海洋文化特有的「蔡月香工作坊」頭髮舞及野銀部落地下屋；以狩獵文化見長的布農族「烏尼囊多元文化工作坊」獵人餐桌、「初來部落 」MAHAHAV古道踏查；走進排灣族部落體驗的「南迴健康促進關懷服務協會」土坂部落巡禮；探訪台東境內唯一魯凱族聚落的「達魯瑪克」部落遊蹤；以及台灣唯一的翻轉地形「富岡社區發展協會」地質公園導覽。每個據點都展現出國際化旅遊軟實力，提供國際旅客更多樣化且層次豐富的深度旅遊饗宴。