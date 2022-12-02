新北市三重區的厚徳公園興建至今已23年，原先設施多已老舊，不過在新北市議員李余典與在地里長共同爭取下，成功將全區規劃改建為特色共融公園，擁有全新森林風遊具組、共融鳥巢鞦韆及重新規劃的成人體健區，在今(2)日舉辦啟用儀式。

厚德公園是標準的鄰里公園，由於周遭的人口稠密，因此在公園內休憩地人數眾多，然而公園從1999年興建至今，多數設施多已老舊，獲得經費支持後隨即進行兒童遊戲場的改善。

公所將原本框住遊戲場的矮牆藩籬打除，擴大遊戲場範圍，利於使用者得以親近，並巧妙結合厚德公園大樹成林的優勢，重新打造一森林風的遊戲場，在塑木基礎建造的平台上，有形式各異的攀爬設施，尤其仿繩結型的爬索，除了需手腳並用，更要有強健的臂力，平台下方則有手拍鼓及鐵琴，滿足兒童不同的感官刺激。

三重區長陳奇正表示，特色化公園設施是近年公園改建之目標，此次厚德公園除了遊戲場遊具全面更新以符合國家兒童遊戲場設施安全管理規範外。全園花台、動線及成人體健區均有調整，期盼能帶給三重居民更優質的休閒遊憩空間。

農業局副局長徐開宇表示，新北市各區發展較早，多處公園基礎設施已達使用期限影響功能性及美觀，故市府自2021年起加入「老舊公園更新計畫」，透過專業顧問評估並與地方意見整合，以急迫性、危險性等因素排序優先更新之公園，提供市民現代化及安全的公園休憩空間，希望能讓大小市民朋友享有更優質的遊憩休閒育樂環境。