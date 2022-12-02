行政院主計總處最新人力運用調查指出，總計878萬名的全時受雇者中，有超過677萬人每月經常性收入低於5萬，占比高達77%；其中亦有178萬名受雇者月收低於3萬，佔比超過20%，顯示民眾低薪困境仍存在。此外，台灣通貨膨脹狀況依然嚴峻，導致實質薪資倒退，勞工生活越來越「薪」苦。

永慶提供新人前9個月每月5萬 擺脫低薪從此開始！

為了幫助員工擺脫低薪困局，永慶房屋制定優渥的薪資福利，更提供業務新人完整的福利和保障。永慶房屋業務新人享有「入職前9個月每月5萬」的收入保障，這項收入保障不需要綁約、不會巧立名目苛扣、亦不需要爆肝工作，堪稱是對新人最友善的收入保障制度。

另外，永慶房屋經紀人除了可以領取底薪和業績獎金外，公司還額外提供每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」，不限年資和職級，只要業績達標就有領取資格。2021年永慶房屋總共發出1.1億元回饋給經紀人！永慶房屋還設計出「永者幣」機制，只要經紀人完成工作項目，都有機會領取「永者幣」。永慶房屋經紀人可以在「永者商城」中用「永者幣」兌換百貨公司禮券、電影票、小家電、3C產品等禮品，變相幫經紀人加薪。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，非常多永慶夥伴加入後收入直接三級跳，年薪百萬的不在少數，更有4成5的同仁加入永慶3年後成功變成有殼一族！

餐飲人轉職永慶 1年時間就達到月收6位數

來自桃園的永慶房屋經紀人褚金鑫就是擺脫低薪困境的成功案例。褚金鑫表示，他年輕時因為喜歡美食，便投入餐飲業服務。褚金鑫從28K的廚房助理開始做起，一路升至內場組長，但是薪資卻沒跟著升起來，年薪連40萬都不到。於是褚金鑫將目標鎖定在能創造高收入的房仲工作。

褚金鑫評估後，選擇了對業務新手最友善的永慶房屋。褚金鑫指出，永慶房屋「前9個月每月5萬」的收入保障和「一對一師徒制」，讓他可以毫無負擔的全心投入學習房產專業；遇到問題時，也有師父可以隨時請教。讓他成長超神速！加入永慶第4個月，褚金鑫就成功締造自己的第一筆成交！

褚金鑫表示，永慶房屋的誠實服務名聲赫赫有名，一直有客戶上門指名由永慶服務。學長姐也很願意讓出機會給新人磨練，再由師父陪同新人服務，完成客戶所託。因此永慶新人不用單打獨鬥、以團隊合作取代競爭，就算是業務菜鳥也能迅速成功！褚金鑫笑說：「在永慶當業務真的沒那麼難！」

塗振宏表示，永慶房屋「先誠實再成交」的服務理念，贏得消費者信賴，也讓企業版圖不斷擴大，持續招募熱血夥伴。面對低薪困境，房仲職業有高薪機會；講求團隊合作的永慶房屋，能幫助新人順利度過撞牆期。歡迎有志賺取高薪的新鮮人和轉職者，加入永慶的行列。