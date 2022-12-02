民進黨市長候選人李俊俋批選委會停辦選前之夜。（李俊俋團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長重行選舉18日投票，17日中山路噴水圓環有國際管樂踩街，選前之夜怎麼辦？市選委會認為失去選前之夜活動的標地地點，就由各候選人自辦造勢；民進黨市長候選人李俊俋批「民主程序不見了」；尋求連任的市長黃敏惠競選總部表示，改在適當時間及地點，用其他方式辦理選前造勢活動。

嘉義市選舉委員會表示，如果17日沒有嘉義市國際管樂節踩街，選委會當盡力促成選前之夜活動，但當天因市政府文化局在中山路及中央噴水圓環已申請路權辦理國際管樂節活動。已失去辦理選前之夜活動的標的地點。

市選委會表示，建議各候選人，選舉期間辦理包括選前之夜等造勢活動，依《集會遊行法》向業管機關申請。

李俊俋表示，依照慣例，嘉義市選前之夜，由嘉義市選委會主辦，邀請各候選人討論，而市長重行選舉前，嘉義市選委會也有邀請各候選人開會討論選前之夜相關事宜，但決定重行選舉後，就無聲無息，連1封公文都沒有。

李俊俋說，沒有經過民主程序，就因路權被申請就單方面取消，也沒有通知候選人，這個專屬嘉義市50多年來的特殊民主盛宴就硬生生不見了，對嘉義市選委會的單方面決定，無法認同、接受，他每年都會參加管樂節踩街活動，今年也會參加。

黃敏惠競總表示，嘉義市長選舉日期改變是突發事件，投票日期也是中央選委會決定，國際管樂節是嘉義市行之有年的重要文化活動，踩街日期早已確定，若因選舉驟然變動，茲事體大，選舉造勢活動，宜由主管機關依規定辦理。

黃敏惠競總也表示，將改以其他方式，選擇適當的時間和地點舉行選前造勢活動。