楊女今年3月間騎機車載愛犬出門遛狗，途經鄰居陳男住家前，突然衝出2隻狗，3狗互鬥咬吠，楊以安全帽揮擊，慘遭對方狗咬傷左小腿；陳男拿竹棍趕狗後，竟再揮擊楊頭部，2人對峙、3狗大戰，楊遭人、狗攻擊受傷，驗傷提告。陳辯稱，打楊是阻止她打狗屬正當防衛，法官不採信，依過失傷害罪及傷害罪判陳拘役60日，得易科罰金，可上訴。

楊女與陳男是住在大雅區巷道內鄰居，楊女今年3月9日晚間7時許將所養土狗繫上牽繩，放在機車腳踏板，騎出門遛狗，行經陳男住家前，陳飼養的2隻土狗突然衝出追吠，楊女驚嚇停車，她的狗掙脫牽繩，3隻土狗亂鬥咬吠，楊女驚恐拿安全帽揮趕，仍遭陳的狗咬傷左小腿。

陳男見狀，拿竹棍出來趕狗，驅趕到對向車道，竟轉而揮擊楊女頭部，導致她頭皮有撕裂傷及蜘蛛膜下腔出血等傷害，當天就醫報警處理。

楊女指控，陳男養的2隻土狗突然衝出來，其中1隻咬傷她的左小腿，她被迫以安全帽驅趕狗，陳男拿竹竿出來，她以為是要趕狗，沒想到，只對狗揮一下後，竟轉朝她的頭打。

陳男否認傷害犯行，辯稱，他的狗並未咬楊女，他看見楊以安全帽打他的狗，才以竹竿打她阻止，屬正當防衛。

法官勘驗現場監視影像，認定陳男疏失未盡飼主義務，讓狗衝出屋外，與楊女的狗發生纏鬥，並咬人；楊已停止揮舞安全帽、狗也在對向車道保持距離之際，陳在竹竿擊打楊頭部，並非正當防衛，依過失傷害、傷害罪判拘役60日，得易科罰金。