桃園市龜山區1日發生2歲男童失足從8樓墜樓不治意外，據了解，當時僅有男童一人獨自在家，家暴防治中心表示，男童父親當時在外工作，負責照顧的母親看他在睡覺，就出門去接就讀幼兒園的女兒。對於兒子因此身亡，母親完全無法接受，將協助關懷。

桃園市消防局1日下午15時58分接獲報案，指龜山區文化三路有墜樓意外，消防局派遣4人、2救護車前往，發現2歲男童已經失去呼吸、心跳反應，連忙進行CPR及AED等急救處置，但傷勢過重，送醫後仍不治；據了解，當時男童獨自在8樓住家睡覺，父母因男童熟睡出門，豈料憾事發生。檢警今日進行相驗，事發原因仍待後續調查釐清。

根據桃園市家暴防治中心社工了解，案發當時男童父親外出上班，由媽媽一人照顧2歲男童，由於男童還有個姊姊就讀幼兒園，媽媽看兒子在睡覺，就自己出門去接女兒，未料竟發生意外，男童母親得知噩耗後，悲傷不已，情緒激動，完全無法完成訪談筆錄，社會局也將派員關懷，全力給予適當協助。