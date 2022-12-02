余天的小兒子余祥銓與小12歲女友柔柔交往5年，今(2日)受訪證實已經求婚成功，但因為余苑綺是今年8月過世，余祥銓的婚禮最快得等到明年8月後。稍早媒體訪問到李亞萍，她痛苦表示內心還是難過大於喜悅，「我沒辦法再承受婚禮」，直言想到余苑綺當年的婚禮讓她現在更加心碎，說著說著悲從中來，淚如雨下崩潰。

余苑綺2014年被診斷有大腸癌，歷經多次化療後病況一度好轉，2017年更打破「雙角子宮」和化療的限制，中了百萬分之一的機率，順利和老公Gary迎接愛的結晶，2019年在圓山大飯店舉行婚禮，席開110桌，余家一家五口都到齊，洋溢幸福喜悅，沒想到不久後，余苑綺傳出癌症復發，讓余家再度陷入困境。

余苑綺當時雖為母則強，有信心表示會打敗病魔，未料歷經70多次化療癌細胞仍不斷擴散，在今年8月病逝，享年39歲，余苑綺過世後，余祥銓曾透露父母仍走不出悲痛，常在家裡獨自哀傷，上月是余苑綺病逝3個月，余祥銓帶了父母去基隆看余苑綺的塔位，再度讓余天夫妻淚灑現場，畫面令人揪心。

據《三立新聞網》報導，如今余祥銓傳出明年要結婚了，李亞萍依舊開心不起來，想到女兒當年結婚時笑得多幸福，「日子好像夢一樣，人就這樣沒了」，如今她仍掛念余苑綺，對兒子的事情不會太過問，讓年輕人自己決定，現在她每晚依舊抱著女兒照片哭到睡著，等不到余苑綺入夢，白髮人送黑髮人的傷痛仍令她椎心刺骨。