立法院會2日三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，意即國營事業預算和基金，總預算規模上看5兆餘元。作業基金原列收入1兆9885億3310萬9000元，增列59億7422萬元，而營業總收入原列2兆5359億3185萬2000元，增列20億3944萬3000元。

據行政院所編的國營事業預算基金規畫，重要事項包括擴大公共投資，振興國內經濟；加速發展綠電及再生能源，強化供電韌性；推動水資源建設，增進供水穩定、維持物價與金融穩定、完善交通建設等。

立法院會上午討論今年度國營事業預算和基金時，大多依照各委員會審查會議決議和協商結論通過，僅33個項目保留，討論過程中未起衝突。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，黨團立案要求國營事業、政府主導的公股公司，自明年起政府派任董事長、總經理、執行長，初任者年齡不得逾65歲，續任者如已逾65歲，每年須報經行政院核准，最高不得超過70歲，但此案因贊成者少數，因此不通過。

此外，由於國營事業預算案審議連年延宕，挨批立院陋習，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，今年國營事業預算和基金又拖到今年度最後1個月才三讀通過。他呼籲未來審查時程務必提前，以維持財政紀律。