花蓮阿美族特有文化祭儀「捕鳥祭」，吉安鄉12月起展開為期1個月的捕鳥祭，祈求部落明年大豐收，捕鳥祭是南勢阿美族的特殊祭典，蘊含著先人生態觀察的求生智慧，鄉公所也提醒族人，活動期間防誤捕保育類鳥類，以兼顧生態保育與文化傳承。

吉安鄉公所籌辦19個部落 Malahuk tu liliw捕鳥祭，12月起周末假日登場。阿美族重視「敬老尊賢」、「團結合作」精神，農忙時，各部落均組成名為Paliw的農耕團體，每年秋收之際舉行捕鳥祭活動，集體外出狩獵數周，在野外設置陷阱及原住民傳統繩索工具進行捕鳥，相傳如果將害鳥補光，明年田地就會豐收。

鄉長游淑貞表示，捕鳥祭是阿美族特有的傳統習俗，兼具傳統生活、生態環境、教育與文化的傳承意義，不僅能減少害鳥數量，非農作生長的鳥類繁殖期，族人也會讓鳥類繁衍生息。

過去曾發生捕鳥祭，誤捕保育類鳥類，對此，吉安鄉公所秘書張金蓮表示，基於原基法規定在特定的歲時祭儀期間，經申請可進行獵捕行為，不過跨區獵捕要獲得其他鄉鎮公所同意，因此獵捕範圍已經縮小，原則上不限制獵捕工具，但提醒族人涉及獵捕野保法動物行為時仍要相當小心，避免觸法，也請族人查看獵捕物，發現保育類盡快放飛。

吉安鄉原住民捕鳥祭各部落辦理時間為：3日北昌部落、4日福興部落；10日歌柳灣部落、永安部落、小台東部落、勝安部落、達拉讚部落、慶豐部落；11日仁和部落；17日里漏部落、仁安部落、干城部落、光華部落；18日吉野部落、仁里部落、宜昌部落、娜荳蘭部落；31日南華部落、七腳川部落。