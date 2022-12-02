在蘋果親口證實鴻海鄭州廠的工人騷動事件將影響iPhone 14 Pro/Pro Max出貨後，許多投資機構與券商已重新評估iPhone 14系列手機的生產與銷售預測。瑞銀（UBS）跟進同業，亦下修對iPhone 14系列手機的產量預測，警告iPhone 14系列手機今年產量可能比原先預期短少1,600萬支。

11月初蘋果終於打破沈默，證實鴻海鄭州廠工人逃離的紛擾與中國嚴格的防疫政策打亂了這個全球最大iPhone手機組裝廠的生產，在這個最重要的年終黃金檔期，iPhone 14 Pro/Pro Max的出貨量恐將低於先前預期。蘋果在聲明中表示，目前該工廠的產能「大幅」降低，客戶將等待更長的時間才能收到新產品。

鴻海當時強調公司將全力讓鄭州廠恢復全面生產，但也下修了第四季展望。

之後鴻海宣布鄭州廠人員已經補足，但沒多久因為新進員工對薪資與防疫問題不滿，該廠又爆發了嚴重的警民衝突，鴻海為了平息風波，宣布對於自願離廠的新進員工，公司將發給1萬元人民幣補償金。消息人士指出，在發生爆動事件後，鄭州廠已經「不可能」在11月底前恢復全面生產，iPhone手機11月產量恐因此大減「至少」30%。

鄭州廠生產受阻的消息已經影響蘋果的股價表現，許多分析師也紛紛發布研究報告評估鄭州廠事件可能造成的衝擊。

彭博報導，瑞銀以鄭州廠生產受阻和低階版iPhone 14手機需求低迷為由，將2022年下半年整體iPhone 14系列手機產量預測從原先預估的9,200萬支下修至7,600萬支，較2021年同期大減20%，成為目前市場上最悲觀的預測之一。

瑞銀並表示，現在的重點是iPhone 14 Pro/Pro Max延後到貨時間是否會影響需求，蘋果和鴻海能多快解決鄭州廠的問題，將成為決定2022年第四季與2023年第一季產量的關鍵。」

瑞銀並表示，為了應付年終旺季的需求，蘋果可能將高階版iPhone的生產，分配一些給和碩與立訊等以往主要生產低階版iPhone的組裝廠。如果蘋果真的轉單，那麼鴻海占iPhone手機組裝的占比，明年可能從今年的70%～75%下滑至65%～70%。

彭博日前曾報導，鄭州廠的工人騷動事件可能導致iPhone 14 Pro/Pro Max手機今年產量短少600萬支，蘋果已經將今年新iPhone手機的生產目標從9,000萬支下修至8,700萬支左右。

其他分析師也提出看法。華爾街券商Wedbush Securities分析師Daniel Ives表示，在邁入12月傳統旺季之際，我們認為許多Apple Store現在的iPhone 14 Pro供應量比正常水準短少25%～30%。受到中國的清零封控影響，iPhone 14手機供應量已經減少約5%，而到了12月可能臨「嚴重短缺」，本季出貨量可能減少5%～10%。他並表示，鄭州廠事件使蘋果每周流失10億美元的iPhone銷售額。

Susquehanna預估鄭州廠事件將導致iPhone出貨減少1000萬支，本季總出貨量降為7000萬支。

天風國際證券知名蘋果分析師郭明錤預估鄭州廠將影響iPhone出貨量約20%，本季出貨量將降至7000萬～7500萬支，而iPhone 14 Pro/Pro Max本季出貨量恐比市場預期短少1500萬～2000萬支。郭明錤並表示，因為鄭州廠事件，未來鴻海恐無法獨拿高階版iPhone 15手機訂單。

CFRA Research表示，iPhone本季出貨量估將較CFRA原先預測的8200萬支短少5%～10%。

凱基證券預估本季iPhone手機產量將損失約1000萬支，與去年同期相比估將減少約12%。

投銀Evercore ISI預估鄭州廠事件對iPhone產量的影響介於500萬～800萬支。

Piper Sandler預估鄭州廠導致iPhone產量減少900萬支，並本季iPhone銷量預測下修至7400萬支，對蘋果造成的衝擊將高達80億美元。

此前路透出具分析報告指出，自爆發這場大流行病以來，蘋果在中國製造的大幅占比已經消退。雖然在中國製造具有成本低廉的優勢，但同時風險也正持續升高。鴻海鄭州廠現在正苦於應付中國清零防疫政策所導致的生產短缺與工人動亂，分析師認為隨著風險升高，蘋果也將加速撤離。

根據路透社針對蘋果供應鏈數據所做的最新分析，中國在該科技巨頭全球製造版圖中的重要性正在下降，在截至2019年的5年間，蘋果供應商約44%～47%的生產基地都座落在中國，但這個比例在2020下降至41%，在2021年進一步下滑至36%。儘管如此，分析師和學者普遍認為，中國供應鏈不會在一夜之間消失不見，雖然越南和印度正在崛起，但基於生產規模、生產質量與基礎設施的可靠性，未來許多年，蘋果仍將高度依賴「中國製」。