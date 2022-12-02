2022年卡達世界盃足球賽開打，許多人會買張運彩試試手氣，希望藉此發筆橫財，藝人朱芯儀近來也跟上這股風潮小試手氣，未料卻碰上官網卡死，一整天都沒辦法進入網站，讓她PO出網頁截圖無奈表示：「有高層能夠處理一下嗎？」

朱芯儀在instagram限動曬出運彩官網當機畫面，接著無奈表示：「沒有辦法支持台灣運彩呀，一整天24小時都進入不了，有高層能夠處理一下嗎」，隨後又曬出台灣運彩回應當機一事截圖，只見官方回應由於線上湧入大批會員投注，導致系統回應速度緩慢，因此改採取連線數上限管理，成功登入的會員可以順利完成投注及查詢，但若超過連線數上限，就必須稍候或至就近投注站投注，也強調會持續檢討各項缺失。

朱芯儀曬出運彩官網當機畫面截圖。(amandachu0308 IG)

朱芯儀詢問客服卻得到「24小時都沒有辦法登入」的答案。(amandachu0308 IG)

對於運彩官方回應，朱芯儀表示只是小組賽網路就塞成這樣，不免擔憂熱門賽事怎麼辦？已經提供合法管道供球迷下注，總不能遇到問題就兩手一攤，雖然自己提前24小時先看，卻仍然沒有辦法登入，即便打去客服尋求解決方法，也是得到「24小時都沒有辦法登入」的答案，語氣中充滿著滿滿無奈。

雖然世足熱讓運彩買氣增加不少，不少民眾都躍躍欲試想藉此發點小財，不過官方還是要提醒所有人要評估自身能力，切勿過度投注。