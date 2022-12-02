王品集團與民眾一起瘋世足，旗下日式和牛鍋物吃到飽品牌「和牛涮」豪氣幫日本隊球迷加菜，不論球賽輸贏即日起至1月20日前到忠孝東店點「頂級和牛」或「極上和牛」套餐方案，可免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」，12月31日前兩人內用消費各到社群臉書或IG打卡，招待價值129元「極鮮文蛤」一份。精品麻辣鍋「青花驕」12月1日至1月15日推出下載「王品瘋美食 App」到「優惠好康」領券，憑券內用消費滿千元贈送價值238元「特色綜合丸」一份。而日本首戰以2：1爆冷擊敗德國隊跌破許多球迷眼鏡，YouTuber團體「反骨男孩」成員培根也將兌現承諾，12月5日晚間8點在「和牛涮」羅斯福店包場請客和牛吃到飽。

以牛排起家的王品集團標榜集團擁有近30年採購牛肉經驗與優勢，提供最優質的和牛品種絕對能滿足球迷的胃。想大啖日本和牛不用怕吃膩，王品集團擁有牛排、鍋物、燒肉、鐵板燒、日系等品牌，提供多元料理和不同價位，想和朋友歡聚嗑鍋涮肉吃到飽或是優雅吃套餐都可以，集團旗下主打日式和牛鍋物吃到飽「和牛涮」和精品麻辣鍋「青花驕」有「日本頂級A5黑毛和牛」能涮個痛快。燒肉餐酒品牌「最肉」提供「日本A5和牛翼板」、「日本A5和牛肩小排」及「日本A5和牛紐約客」各種部位讓愛吃牛肉的顧客能吃個盡興。日料品牌「藝奇」則有「日本A5黑毛和牛岩板燒」打造頂級和牛饗宴征服饕客味蕾。全新精品鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」則有「頂級鹿兒島A5黑毛和牛」以獨創薰香靜置手法低溫熟成，徹底展現日本和牛特有細緻脂香。

2022世界盃亞洲球隊表現備受矚目，日本隊在小組首戰爆冷擊敗德國，第2戰不敵哥斯大黎加，第3戰又奇蹟逆轉西班牙，這也是繼2018年俄羅斯世足賽後，首度連續2屆世足賽都晉級16強，賽況驚喜連連點燃亞洲世足熱。王品集團提醒球迷追球賽欣賞足壇天菜也別忘吃好料，不論球賽結果最後輸贏，都能揪團到王品集團旗下品牌品嚐和牛美味，在年底吃好吃滿超有幸福感。