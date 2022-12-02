太平區長青學苑2日上午8時30分於太平區公所3樓禮堂舉辦結業典禮及成果發表，現場爺奶開心穿上學士服，接受畢業生的撥穗儀式。（太平區公所提供／潘虹恩台中傳真）

太平區長青學苑2日上午8時30分於太平區公所3樓禮堂舉辦結業典禮及成果發表，藉此送給好學不倦的長者隆重的祝福，並向社會大眾展現他們因為學習而活出更精采的人生，現場爺奶開心穿上學士服，接受畢業生的撥穗儀式。

典禮中太平區長許貴芳、曉明社會福利基金會董事長劉超然與現場60歲爺奶「畢業生」共同拍攝畢業照，並為畢業生撥穗、頒發畢業證書，象徵公所、曉明社福基金會長久以來對高齡學習的用心與重視；現場更安排舞蹈、歌謠等班展演，同時展出國畫、書法、油畫、素描、攝影等36幅結業成果作品。

太平區公所指出，第19屆可獲頒「畢業證書」的學員共有60位，畢業生年齡加起來逾4000歲，80歲以上有3位，持續學習終於在今年修滿畢業，學員們好學不倦的精神，不僅值得大眾學習與敬佩，更為終身學習做了最佳的見證。

本屆最高齡畢業生86歲廖樹林伯伯，個性積極開朗，姻緣際會下娶了日本太太，多年前與太太到日本旅遊並探望丈母娘，廖伯伯發現日語在他的生活中占了非常重要的部分，回台後便開始積極學習日語，學習至今已超過10年。廖伯伯表示，現在他不僅可以1個人獨自到日本自由行，更曾2度陪伴孫子到日本旅遊，成為孫子旅遊時的翻譯，相當成就感，未來會持續學習日語，因為他相信唯有學到老才能活到老。

太平區公所也表示，還有多位畢業生都因著學習夢想來到學苑，有的面臨空巢期、退休生活型態轉變不適應或身體病痛，但他們經由「學習」找到精神寄託及生活重心後，和家人也多了許多共同話題與相處機會，感情也更加凝聚，還交結許多有共同興趣的老友，生活過得充實有意義。