日本學者小笠原欣幸曾對今年九合一選舉做出預測，選舉結果顯示，小笠原欣幸除了金門預測錯誤外，其他全命中。選後他再度分析台灣政治，提到在這次的選舉過程中，常有人喊出不同意民進黨就是不民主的論述，小笠原欣幸直言民進黨再不改變，2024恐怕會發生政黨輪替。有名網友則在這篇文章底下留言「沒有初選只有徵召、88會館、警察學校校長...，相信您都知道」，小笠原欣幸只短短回答「我都知道」，引發討論。

小笠原欣幸29日發表最新評論，並指出在這次的選舉中，常聽到不同意民進黨就是不民主這項論述，小笠原欣幸認為，此種思維方式與「不愛共產黨就是不愛大陸」是一樣的，他說民進黨若再堅持這樣的想法，未來就很有可能發生政黨輪替。對此，有網友留言寫道「沒有初選只有徵召、88會館、警察學校校長、郭哲敏、青埔寨、貧富差距10年來最大、黑金政治、土地徵收、民進黨養的網軍、陳時中牽別人老婆的手、陳局長不回答陳教授的事情，還有好多好多，相信您都知道」。對此，小笠原欣幸只短短回「我都知道」4字。

小笠原欣幸與網友的互動，也引來資深媒體人劉寶傑以及政治評論員李正皓昨(1)日在政論節目《關鍵時刻》熱烈討論。李正皓表示，這些問題大家都知道、小笠原也知道，但民進黨到現在不知道或者是明明知道不滿面對。

李正皓認為，小笠原說的很清楚，民進黨過去一直操作一個意識形態或操作一個論述，也就是民進黨說的都是以台灣為出發，為愛台灣出發，如果不同意民進黨的說法就是不愛台灣、不為台灣好，李正皓直呼這件事情連小笠原都不能接受。