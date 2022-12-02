高雄輕軌大順路段將分為A、B、C分段施工。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局公布提前改道路段。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局公布大順路段施工期間A區停車指南。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局公布大順路段施工期間B區停車指南。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局公布大順路段施工期間C區停車指南。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄輕軌大順路段預計6日開工，施工期間大順路將改回原規畫2線車道通行，因憂交通黑暗期將至，高雄市交通局除了管制大型車行駛、路邊禁止停車及禁止左轉等措施，並另外派遣86名交警義交指揮、設置周邊改道資訊指引、調整路段號誌等，將交通影響降至最低，並提醒用路人盡早改道行駛，節省行車時間。

環狀輕軌第二階段大順路(博愛路以東路段)6日將施工，為兼顧交通需求，將採分區推進方式逐段架設施工圍籬，預計明年底完工通車。

工程分為A、B、C三區，工程A區(C25-C26)為大順路與博愛路至民族路口，將於6日開工至31日完工、工程B區(C27-C29)為大順路與民族路至九如路口，將於12日開工至31日完工、工程C區(C30-C31)為大順路與九如路至中正路段，明年1月3日開工至12月31日完工。

交通局表示，配合捷運局輕軌二階工程，大順路與博愛路以東以及中正路段，將採分區推進方式逐段架設施工圍籬。施工期間，單向車道將由3車道改為2車道，同時將取消路邊停車格位，改以路段增設臨停彎及相鄰橫向道路增設停車格，提供用路人臨停上下客或裝卸貨使用。

另為降低施工路段交通負荷，工區將實施「尖峰時段禁止15噸以上大貨車通行」及「全時段禁止聯結車、砂石車通行」；另配合工區圍籬圍設進度，各路口將陸續實施「禁止左轉」管制措施。

對於號誌方面，交通局指出，在主要時段早上6時至晚間10時，大順路段時向周期將從150秒調至180秒，並分配比較多的通行時間；如民族路、博愛路、九如路、中正路等路段也會進行微調不同行向通行時間。

另外，警察局預計布署警交警義交共86名，協助路口交通疏導，交通局亦將24小時密切觀測車流狀況，通力合作以維持大順路用路人移動需求。

交通局呼籲，市民可多加利用鄰近東西向替代道路(明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路），南北向替代道路（博愛路、自由路、民族路、大昌路）提早改道。此外，行經施工路段除配合依工區限速減速，也請依標誌、標線等管制措施行駛，並注意行車安全。