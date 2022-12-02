今年全國1~10月拍賣移轉3,521棟，與去年同期相比增加3.9%，六都表現南北大不同，雙北今年拍賣移轉減少1成以上，而台中、台南、高雄反而增加1成以上，其中高雄市拍賣移轉大幅增加22.8%。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，前兩年房市大好，房屋在一般市場能迅速出售變現，但今年央行接連升息、全球經濟轉向下行，買方偏向觀望，前兩年房市話題熱、房價漲速快的區域，今年交易急速降溫，房屋變現不易，財務周轉不靈導致資產流入法拍。

六都今年1~10月拍賣移轉與去年同期相比，高雄市增加22.8%最多，台中市年增17.5%居次，台南市年增12.6%，桃園市與去年同期相當，僅微幅下降1.2%，新北市今年1~10月拍賣移轉共521棟，是移轉量最多的縣市，不過跟去年同期相比下降了10.6%，台北市為六都中拍賣移轉減幅最大的區域，今年1~10月拍賣移轉棟數跟去年同期相比大幅下降15.0%。

郎美囡指出，對比房價漲幅，六都拍賣移轉棟數增加最多的區域，也是房價漲幅大的區域，高雄市不僅拍賣移轉增幅是六都之冠，根據內政部今年第二季的住宅價格指數，高雄市房價指數年增13.9%也居冠六都，而拍賣增幅第二名台中市，今年第二季住宅價格指數年增幅12.3%，同樣位列六都增幅第二高，顯見房市走高反轉後，買方擔憂套在高點故縮手，如高雄市今年台積電議題弱化，一般市場交易銳減，投資人及建商所持物件不易去化，且央行連續升息造成持有成本增加，提高抵押不動產進到法拍市場的機率，也因為房價漲幅大，促使買方到法拍市場撿便宜；反觀房價漲幅相對小的雙北，近幾年話題性不如中南部，房市價量起伏也不似中南部大，故法拍移轉量持續緊縮。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，法拍與一般購屋市場的流程大不相同，事前對屋況的掌握度相當有限，一般民眾不易入手，且觀察近期法拍市場狀態，條件佳的物件往往吸引眾人搶標，導致拍定價格未必低於市價，提醒前進法拍市場務必做足程序及行情等功課，避免超出理想價格。