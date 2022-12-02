群益證(6005)為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢，1日於台北萬豪酒店舉辦「2022年第四季投資論壇」，聚焦美國總經、2023年台股展望及生技、儲能等明星產業，共有逾百家國內外法人機構共襄盛舉。

此次的投資論壇獲邀參加的優質企業，包括台半(5425)、南亞(1303)、智易(3596)、台康生技(6589)、力旺(3529)、仁寶(2324)、晶心科(6533)、榮剛(5009)、台光電(2383)等9家上市櫃公司，6場專題涵蓋美國總經、台股展望、塑化、儲能、生技及低碳永續等產業。

群益證表示，在面臨疫情、烏俄戰爭、高通膨與美國聯準會啟動升息循環情況下，2022年股市波動性大增，多檔個股股價面臨估值下調及外資大舉賣超帶動的下跌，此時正值歲末年終，正是檢視與調整投資組合，擬定新投資策略的最佳時機，以迎接2023年到來。

群益證指出，台灣資本市場中有許多優質企業，希望透過舉行此次投資論壇，加強企業與機構投資人面對面的互動交流，提供國內外機構法人嶄新投資觀點，掌握具指標性企業的營運發展趨勢與台股投資契機。

群益投顧董事長蔡明彥認為明年美國經濟不樂觀、預估將小幅衰退0.1％，主因儘管高通膨逐步緩解，但生活成本居高、消費者信心減弱、民眾儲蓄下滑，對消費產生負面衝擊。而企業面臨銷售下滑、庫存增加，去化庫存降價求售有損獲利，預期就業市場將逐漸惡化。

台灣方面，蔡明彥認為，在全球利率停止緊縮下，2023年台灣經濟將逐季好轉。產業部分則看好具成長性的產業，如電動車（EV）、半導體、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）及新能源。

此次受邀參與的華國能源儲能事業部副總經理劉信賢表示，新能源產業的發展、特別是儲能產業，在台灣與世界多國淨零目標設定下，積極推動再生能源與電力基礎設施發展，儲能裝置量在未來30年得以呈現爆發性成長。

其中，以美國與中國為主要的成長國家，全球儲能需求到2025年會有50GW容量，台灣也期將於2025年達成設置1GW儲能容量目標，將帶動全球與台灣電池材料、電池模組與儲能櫃組裝／製造／系統整合等產業的快速成長。